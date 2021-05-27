〈景氣燈號〉4月連三亮紅燈 領先指標現轉折終止連11個月上揚

國發會今 (27) 日公布 4 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 41 分，較上月增加 1 分，分數創下 1987 年 5 月以來新高，燈號連三亮紅燈，但受國內疫情升溫影響，景氣領先指標終止連 11 個月上揚，首度轉為下跌。

國發會表示，4 月景氣對策信號 9 項構成項目中，僅海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加 1 分，其餘 8 項燈號不變，而統計景氣領先指標終止連 11 個月上漲轉為下滑，累計減幅達 0.02%，同時指標則呈連 11 個月成長、累計增幅達 9.78%。

國發會指出，4 月國內整體經濟表現續呈強勁，除去年同期基期較低外，包含新興科技應用需求續強、傳產貨品回升，加上連續假期帶動消費買氣，帶動 4 月貿易、生產、銷售、金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙認為，近期國內疫情升溫，將影響內需消費產業，但影響程度、深度還需觀察，不過，國內生產製造活動持續、半導體供應鏈強化高階製程，仍有助提升出口、投資動能，因應疫情，行政院也通過追加 2100 億元紓困預算，預期將減緩疫情衝擊。

另一方面，受疫情影響，主計總處將延後發布 5 月失業率、非農就業人數統計，因此，國發會也調整 5 月景氣燈號發布時間，預計將延至 7 月 8 日公布 5 月景氣燈號。