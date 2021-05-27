瑞昱推新電競網路解決方案 提供超高網速

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (27) 日宣布，公司推出新一代的高度整合電競網路解決方案，整合 2.5GbE 電競乙太網路控制器 Dragon 頻寬管理功能、Wi-Fi 6 與智能交換機技術，專為期待使用最高網速的電腦遊戲用戶所設計，獲 2021 台北國際電腦展創新設計獎。

瑞昱指出，遊戲玩家除了玩線上遊戲，也會透過其他線上應用軟體與隊友溝通，而用戶與家中其他使用者均透過同一台網路交換機上網，由於會占用對外頻寬資源，進而加劇遊戲的延遲狀況。

瑞昱提供智能 2.5G 交換機技術和 Dragon 頻寬管理功能，可自動排程線上遊戲程式的優先級，無需複雜設置，確保玩家能擁有更快、更流暢的線上體驗。

另外，瑞昱 2.5G 電競乙太網路解決方案不僅提供比千兆網卡更快 2.5 倍的傳輸速度，也具有獨特的 Rx High Priority 硬體設計，作為 VIP 快速通道來加速遊戲封包的接收速度。

同時，瑞昱 Dragon 的 R-rowStorm 功能，可允許終端用戶同時啟用瑞昱的 2.5G 乙太網路和 Wi-Fi 6 介面，增加有效頻寬。

瑞昱副總黃依瑋指出，憑藉超過 30 年的網路技術開發經驗，能夠為客戶提供最受市場歡迎、最可靠且具成本效益，同時也是能提供最友善設計導入的電競網路解決方案。