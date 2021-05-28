警訊！Fed隔夜附買回操作激增至4853億美元 刷歷史新高

週四 (27 日) 聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 4850 億美元，創下歷史新高紀錄，連續八個交易日走揚。華爾街分析，這反映當前美國金融市場流動性已達到充裕水平，縮減購買債券計畫 (Taper) 可能已不遠。

自 3 月份以來，紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增，週四隔夜附買回操作金額規模來到 4850 億美元，較週三的 4500 億美元有所增加，超過了 2015 年 12 月 31 日的高點 4746 億美元。

隔夜附買回操作 (又稱隔夜逆回購協議) 為 Fed 根據合格抵押品投放現金給主要交易商，使聯邦基準利率維持在目標區間附近的一種手段。

近日來規模較大的銀行和其他金融機構越來越多地轉向 Fed 隔夜附買回操作作來存放過剩現金。

華爾街分析師研判，隔夜附買回操作規模激增，將對短期利率帶來壓力，市場對聯準會發出流動性過剩的訊號，認為量化寬鬆已經過了頭。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示，很明顯，兩三個禮拜前，超額準備金到達轉折點，所有這些都將在聯準會的 RRP 計畫中結束。