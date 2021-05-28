〈宏碁新品發表會〉全面升級電競、創作者系列產品 首推3D開發者計畫

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (27) 日舉辦全球線上發表會，宣布全面升級旗下電競筆電、桌機、創作者系列產品，分別搭載英特爾 (INTC-US)、輝達(NVDA-US)、超微(AMD-US) 最新產品，搶攻市占，其中，針對創作者市場，宏碁也首度發表 SpatialLabs 開發者計畫，開拓全新 3D 立體體驗。

宏碁表示，SpatialLabs 結合先進光學技術、顯示器及感應技術，可望將虛擬世界更真實融入現實世界，提供使用者最新、最直覺的 3D 體驗，未來創作者或 3D 設計師在進行創作時，將無需配戴特殊眼鏡，就可即時以 360 度視角檢視作品。

產品方面，宏碁全面升級旗下 ConceptD 系列創作者筆電，將全面搭載英特爾第 11 代 H 系列處理器，並搭載輝達 RTX 30 系列或 Ampere 架構的 RTX 專業級筆電顯示晶片，將能增加創意應用程式性能、可靠度，全新 ConceptD 5 創作者筆電也搭載 16 吋顯示器，並採用 16:10 長寬比螢幕。

電競產品方面，宏碁也擴展 Predator 電競產品線，除全新電競筆電搭載英特爾第 11 代 i9 處理器、輝達 RTX 30 系列筆電顯示晶片外，也推出 5G CPE 路由器、5G 傳輸器、電競滑鼠；桌上型電競電腦新品 Predator Orion 3000、Nitro 50 系列則將搭載英特爾第 11 代或超微 Ryzen 500 系列桌上型電腦處理器。

此外，宏碁也推出三款 Predator 電競顯示器，分別鎖定主機遊戲迷、重度射擊遊戲玩家，其中，新款 Predator X28 也通過德國萊因 Eyesafe 認證的電競專用護眼顯示器。