〈美股熱門股〉喜迎旅遊熱潮 波音、奇異、Airbnb股價齊揚

旅遊熱潮帶旺飛機需求，波音、奇異同漲

空中巴士（Airbus）看好航空旅遊與飛機需求前景，周四（27 日）宣布在未來的兩年內要提升每月飛機產量，空巴在歐洲股市交易的股價勁揚，並激勵波音 (BA-US) 與奇異 (GE-US) 上漲 3.87%、7.09%。

此外，美國聯邦航空總署（FAA）周四表示，將針對波音的 737 客機問題開罰 1,700 萬美元。波音目前已與 FAA 達成和解協議，承諾將改善問題。

奇異財務長 Carolina Dybeck Happe 表示，預計本季現金消耗將比去年同期少，現金流也較去年同期有所改善。截至今年 3 月為止，通用現金流比去年同期多了 17 億美元，預計今年將能產生 25 億至 45 億美元的自由現金流。

分析師唱旺，Airbnb 勁揚 6.25%

投資銀行 RBC Capital Markets 看好 Airbnb(ABNB-US) 前景，給予買入評等，該股周四上漲 6.25% 至每股 143.17 美元。

由於新冠疫情趨緩，各項限制逐漸解封，Airbnb 預計將現一波旅遊熱潮，日前宣布對平台進行更新，以應對疫情後的旅遊新趨勢。

RBC Capital Markets 指出，5、6 月的美國預定出遊人潮比預估提前湧現，分析師 Brad Erickson 表示，在這股旅遊熱潮中，最看好 Airbnb、其次是 Expedia 的 Vrbo、第三是 Booking。

通用 5 裝配廠下周復工，上漲 2.91%

通用汽車 (GM-US) 周四 (27 日) 表示，因全球半導體晶片短缺而關閉的美國、墨西哥和加拿大等地組裝廠，將從下周起將重新開始營運，股票應聲上漲 2.91% 至每股 59.77 美元。

通用汽車表示：「供應鏈持續與我們密切合作，以減輕半導體形勢的短期影響，並將晶片用在最需要的地方。」