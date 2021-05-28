股匯雙漲 台幣觸及27.733元 改寫近24年新高

台北股匯今 (28) 日上演雙漲戲碼，大盤早盤勁揚逾 200 點，站上 16800 點，新台幣兌美元匯率也在外資積極匯入下，升值 8.9 分，觸及 27.733 元，改寫近 24 年新高紀錄，不過，昨日央行已啟動尾盤調節機制，預期今日收盤仍會出手穩定匯價，不讓升值幅度過於劇烈。

台股今天跳空開高，一度大漲逾 200 點，最高衝上 16824 點，站穩所有均線之上，電子、金融、傳產族群百花齊放，權值股台積電、聯發科、鴻海都有 1% 以上的漲幅，聯電勁揚逾 4%。

匯市方面，新台幣兌美元昨天尾盤由升轉貶，收在 27.822 元，今天以 27.81 元開出後，在外資及出口商的雙重力道推升下，隨即展開強勁攻勢，一度來到 27.733 元，突破 5 月 10 日創下的近 24 年新高紀錄，不過，央行穩匯態度明確，預料不會讓台幣升值太過猛烈，傷害台廠出口競爭力。

美元指數周四呈現狹幅震盪走勢，力守 90 關卡，觀察亞洲貨幣表現，台幣今日相對強勢，升值約 0.2%，人民幣同步升值 0.1%，韓元及新加坡幣也都微幅升值，日圓及泰銖則小幅貶值，亞幣走勢不同調。