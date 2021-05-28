與美股高連動性 美高收可望搭景氣順風車



通膨議題持續干擾金融市場，保德信投信指出，從各項數據來看，美國整體景氣處於復甦狀態，而根據歷史經驗，美高收益債在美股上漲期間，也多半會同步走揚，且波動度僅有股市的一半。

根據統計，自金融海嘯以來，美股共歷經五波大多頭，波段漲幅平均 4 成起跳，平均漲幅可達 74%，同期間美國高收益債漲幅亦自雙位數起跳，平均漲幅高達 44.8%，顯見美高收與美股走勢具高度連動性。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民指出，美高收益債具備較高的息收保護，在行情震盪時能發揮抗跌之效，過去歷次美股修正時，美高收的跌幅都較美股輕微，甚至跌幅不到美股的一半。

張世民表示，儘管目前美高收債的利差已低於歷史平均水位，但展望未來，在貨幣寬鬆與財政政策催化下，中期美高收仍有約 50bps 的收斂空間，對美高收市場具有正向助益。

此外，疫苗普及率提升帶動需求成長、低利環境仍促使資金追逐收益、企業違約率下降，以及預期併購活動增溫，都將有利於美高收發行人表現。

在挑選標的方面，張世民建議，可鎖定建材、房屋建築、博弈、化學製品等，是未來值得加碼的產業，其中住宅建築產業持續受惠於低利率環境、成屋庫存低檔和需求增長趨勢，觀察新屋開工數據，目前仍位於強勁成長的軌道，有利於發行企業表現。

至於博弈部分，隨著疫情逐漸受控，博弈公司已重新開放主要設施，有助於公司獲利回升，即便疫情升溫可能封城，但不少博弈公司目前已有足夠的流動性來面對疫情的影響。

另外，化學製品產業從 2020 年第 2 季落底之後，化工產業整體表現優於預期，預期疫苗將帶來更多復甦機會，進一步支撐 2021 年企業盈餘及現金流。