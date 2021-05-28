美律布局MEMS麥克風發酵 拚站穩全球前十大

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 布局 MEMS(微機電系統) 麥克風發酵，營收貢獻翻倍增長，看好疫情帶動會議視訊設備商機，推升麥克風需求與日俱增，長期目標拚搶進全球前十強。

據研調機構統計，目前整體麥克風市場規模約 17 億美元，預期 2024 年增加至 20 億美元，其中，MEMS 麥克風市場 2024 年將成長到 16 億美元。

美律看準此趨勢，多年前在既有電聲元件技術基礎下，投入 MEMS 麥克風研發，直到 2018 年與客戶合作開發的產品，切入家用智慧音響系統核心供應鏈，在此領域才有初步成果。

美律指出，雖然 MEMS 麥克風營收比重僅個位數，但旗下三大美系客戶陸續拉貨，今年業績已年增超過 1 倍，看好布局逐步發酵下，加上近期疫情帶動會議視訊設備、智能遙控器的 MEMS 麥克風需求提升，營運貢獻將持續擴大。

美律表示，目前領域產品都需要使用語音辨識，除智慧型手機、耳機及 NB 應用市場穩定成長外，真無線藍牙耳機 (TWS)、智慧手錶等智慧穿戴式裝置，對語音需求也大幅躍進，另外，車用、醫療、物聯網 (IoT)、智慧製造等產業的語音聲學應用越來越多，因此，MEMS 麥克風市場勢必會逐漸擴大。