〈宏碁新品發表會〉瞄準教育、商務市場 全球首款17.3吋Chromebook亮相

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (27) 日舉辦全球線上新品發表會，延續教育、商務筆電強勁需求，宏碁宣布推出四款全新 Chromebook 筆電，其中，Acer Chromebook 317 更是全球首款採用 17.3 吋大螢幕且通過英特爾(INTC-US) Evo 平台驗證的 Chromebook 產品。

宏碁表示，自從十年前推出 Chromebook 後，持續創新推出各種外型規格，因應居家辦公、遠距學習需求，今年全新設計出符合遠距需求最佳尺寸的 17.3 吋 Chromebook，並搭配 Thunderbolt 4 傳輸技術，電池續航力最高可達 10 小時。

除了教育市場外，宏碁針對專業商務人士也推出全新 TravelMate P6 系列，搭載 Windows 10 Pro 系統，電池續航力最高可達 20 小時，其中，TravelMate Spin P6 採可翻轉設計，結合康寧 Gorilla Glass 玻璃觸控螢幕，可 360 度旋轉；TravelMate P6 則為掀蓋式筆電，全面升級英特爾第 11 代 vPro i7 處理器，並搭載 14 吋 16:10 寬螢幕。

輕薄筆電方面，宏碁則將旗下 Swift 系列，全面升級搭載超微 (AMD-US) 採用 Zen 3 核心架構的 Ryzen 5000 系列行動處理器，同時搭配輝達 (NVDA-US)RTX 3050 Ti 筆電顯示晶片。