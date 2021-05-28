〈美股早盤〉無畏核心PCE飆高 美股集體高開 道瓊漲超百點

作為關鍵通膨指標的 4 月核心 PCE 較去年同期成長 3.1%，雖高於聯準會設立的 2% 目標，似乎沒有助長市場對於通膨加劇的擔憂，美股周五 (28 日) 仍集體高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，那斯達克綜合指數漲 0.32％，標普 500 指數漲 0.25%，費半漲 0.28％。

最新數據顯示，4 月個人收入降幅低於預期，但仍較上月下滑 13.1%，3 月近 21% 的爆炸性成長主要受惠於政府向每人發放的 1400 美元現金支票。另一方面，繼 3 月增長 4.2% 後，4 月個人支出月增 0.5%，雖遠低於前值，但大致符合預期。

4 月 PCE 物價指數年增 3.6％，高於預期，增幅寫 13 年最高。排除能源和食品價格後，4 月核心 PCE 物價指數年增 3.1%，高於市場預期和 Fed 設立目標水平，並創 1992 年以來新高。

個股消息面，在公布優於預期財報，並發布樂觀財測後，Salesforce 開盤漲逾 7%，惠普 (HPQ-US) 財報雖優，開盤仍跌超 7%，該公司警告，晶片缺貨恐限制今年的 PC 及印表機供應能力。

政策消息面，美國總統拜登即將在周五提出就任以來首次預算案，預計規模將超過 6 兆美元，拜登計畫透過對企業和富人加稅來應付高昂支出。

截至台北時間周五 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 139.20 點或 0.40%，暫報 34603.84 點

那斯達克綜合指數上漲 44.48 點或 0.32%，暫報 13780.76 點

標普 500 指數上漲 10.63 點或 0.25%，暫報 4211.51 點

費半上漲 8.91 點或 0.28%，暫報 3168.19 點

台積電 ADR 上漲 0.56% 至每股 116.42 美元

十年期美債殖利率持平於 1.61%

紐約輕原油上漲 0.64% 至每桶 67.28 美元

布蘭特原油上漲 0.37% 至每桶 69.72 美元

黃金下跌 0.01% 至每盎司 1898.40 美元

美元指數上漲 0.46% 至 90.37 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC(AMC-US) 早盤上漲 29.21％，至 34.50 美元。

近期迷因股漲勢捲土重來，AMC 周四漲近 36%，且周五持續上揚，作為眾多迷因股中最受歡迎的股票，AMC 本周已漲近 1.5 倍。

其他迷因股部分，高斯電子 (KOSS-US) 開盤漲逾 20%、Express(EXPR-US) 漲逾 10%、GameStop(GME-US) 和黑莓 (BB-US) 分別漲 3% 和 2.4%。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 7.57％，至 242.93 美元。

Salesforce 周四盤後公布 2022 會計年度 Q1 營收年增 23%，至 59.6 億美元，淨利報 4.69 億美元，遠超去年同期，且業績表現均勝過市場預估，該公司也宣布上調 Q2 財測展望。

波音 (BA-US) 早盤下跌 1.54％，至 247.00 美元。

《華爾街日報》周五報導稱波音已停止交付 787 夢幻客機，對此，該公司表示正在向美國聯邦航空總署 (FAA) 提供更多有關未交付 787 客機的資訊。根據報導，目前還不確定當前情況將持續多久。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 3.6%，預期 3.5%，前值 2.3%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.1％，預期 2.9%，前值 1.8%

藍線：美國 PCE 物價指數年增率，紅線：美國核心 PCE 物價指數年增率 (圖：Zerohedge)

美國 4 月個人支出月增率報 0.5％，預期 0.4%，前值 4.2%

美國 4 月個人收入月增率報 - 13.1％，預期 - 15.0%，前值 21.1%

美國 4 月批發庫存月增率報 0.8％，前值自 1.3% 下調至 1.1%

台北時間 21:45 將公布美國 5 月芝加哥 PMI，預期 69.5，前值 72.1

台北時間 22:00 將公布美國 5 月密大消費者信心終值，預期 84.5，前值 77.6

華爾街分析：

RBC Capital Markets LLC 美股策略主管 Lori Calvasina 表示，從現在到年底，股市有更多上行空間，但實現這項目標的過程不會太順利，而且可能出現短期修正。

Newton Investment Management 投資經理 Paul Flood 說，我們認為聯準會不會大幅升息，為了持續推動經濟復甦，政策可能會落後現況。

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 全球經濟學家 Cailin Birch 表示，目前沒有看到很多通膨持續上揚的跡象，她認為，目前的通膨走勢似乎由初步經濟復甦所致的一次性因素造成。