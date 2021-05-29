〈紐約匯市〉美國通膨衝高 投資人評估前景 美元回吐漲幅 周線持平

美國關鍵通膨指標竄高，證實經濟持續從疫情中復甦並推升物價，但隨著月底和三天連假到來，交易員整理部位，美元周五 (28 日) 回吐稍早漲幅，收在平盤，周線也持平。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤大致持平，報 89.99，稍早一度上漲 0.4%。

美元周二一度觸及四個半月低點。從 3 月以來，隨著其他經濟體疫苗接種進度逐漸追上美國，加上一些國家央行可能比美國聯準會 (Fed) 更早縮減貨幣刺激和升息，美元本月累計下跌 3%。

其他主要貨幣變動不大，歐元兌美元略升 0.05% 至 1.22 美元，本周一度攀抵四個月高點 1.2266 美元。

英鎊兌美元持平，報 1.4199 美元。美國和英國下周一 (31 日) 皆為國定假日。

美國 4 月個人支出溫和增加、所得大減，而作為 Fed 偏好通膨指標的核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率為 3.1%，從 3 月的 1.9% 大幅攀升，且遠超過 Fed 的 2% 目標，是逼近 30 年來最大漲幅。

通膨竄升已在市場預期之中，對 Fed 政策不會產生立即影響。不過市場接下來將關注 6 月 15-16 日的 Fed 決策會議，尋找升息時機的線索。

FXStreet.com 高級分析師 Joseph Trevisani 表示，若 Fed 提高經濟成長預測，代表 Fed 將逐步減少資產收購規模，較長天期公債殖利率上升，將推升美元。

Trevisani 說，若是如此，主要貨幣中日圓將最弱勢，因為比起歐洲和英國，日本脫離疫情、邁向復甦更艱辛。

最新數據顯示， 日本失業率上升、物價下跌，政府已經宣布延長實施東京等地區的緊急事態宣言。

美元兌日圓周五一度升抵七周高點，但紐約尾盤回到平盤，約報 109.77 日圓。

在岸人民幣兌美元升至人民幣 6.358 元兌 1 美元，創下三年新高。法國興業銀行外匯策略師 Kenneth Broux 表示，人民幣連續三天低於 6.4，可能是中國政策的轉列點，對全球經濟有利。

加密貨幣走勢依然疲軟，比特幣下跌約 6% 至 36,174 美元，5 月迄今一共下跌近 40%，可能創下 2011 年 9 月以來最大跌幅。以太幣 (ETH) 下跌 8%，約報 2,510 美元。

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