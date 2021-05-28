關注焦點：

周五：美國 4 月個人所得 ‧PCE 物價指數 (20：30)

美國 4 月商品貿易 (20：30)

美國 5 月密西根大學消費者信心指數終值 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：30 日本 4 月失業率 ‧ 預測 2.7%‧ 前值 2.6%

07：30 日本 4 月求才求職比 ‧ 預測 1.1‧ 前值 1.1

07：30 日本 5 月東京 CPI 年率 ‧ 前值 - 0.6%

07：30 日本 5 月東京核心 - 核心 CPI 年率 ‧ 前值 0.0%

07：30 日本 5 月東京核心 CPI 年率 ‧ 預測 - 0.2‧ 前值 - 0.2%

07：30 日本 5 月東京 CPI 月率 ‧ 前值 - 0.4%

14：00 德國 4 月進口物價月率 ‧ 預測 + 1.1%‧ 前值 + 1.8%

14：00 德國 4 月進口物價年率 ‧ 預測 + 10.0%‧ 前值 + 6.9%

14：45 法國第一季國內生產總值 (GDP) 季率終值 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.4%

15：00 瑞士 5 月 KOF 領先成長指標 ‧ 預測 136.0‧ 前值 134.0

17：00 歐元區 5 月經濟景氣指數 ‧ 預測 112.1‧ 前值 110.3

17：00 歐元區 5 月工業景氣指數 ‧ 預測 1130‧ 前值 10.7

17：00 歐元區 5 月服務業景氣指數 ‧ 預測 7.5‧ 前值 2.1

17：00 歐元區 5 月消費者信心指數 ‧ 預測負 5.1‧ 前值負 5.1

17：00 歐元區 5 月消費者通脹預期指數 ‧ 前值 19.6

17：00 歐元區 5 月生產者通脹預期指數 ‧ 前值 24.1

20：30 美國 4 月個人所得月率 ‧ 預測 - 14.1%‧ 前值 + 21.1%

20：30 美國 4 月個人支出月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 4.2%

20：30 美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月率 ‧ 前值 + 0.5%

20：30 美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年率 ‧ 前值 + 2.3%

20：30 美國 5 月核心 PCE 物價指數月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 0.4%

20：30 美國 5 月核心 PCE 物價指數年率 ‧ 預測 + 2.9%‧ 前值 + 1.8%

20：30 美國 4 月商品貿易收支初值 ‧ 前值逆差 906 億

20：30 美國 4 月批發庫存 ‧ 前值 + 1.3%

21：45 美國 5 月芝加哥採購經理指數 (PMI)‧ 預測 68.0‧ 前值 72.1

22：00 美國 5 月密西根大學消費者信心指數終值 ‧ 預測 82.9‧ 前值 82.8

22：00 美國 5 月密西根大學消費者現況指數終值 ‧ 前值 90.8

22：00 美國 5 月密西根大學消費者預期指數 ‧ 前值 77.6

22：00 美國 5 月密西根大學消費者一年期通脹預期 ‧ 前值 4.6%

22：00 美國 5 月密西根大學消費者五年期通脹預期 ‧ 前值 3.1%

本週要聞：

FHFA：美國 3 月房價較上年同期漲 13.9%

FHFA：美國 3 月房價指數為 324.9

FHFA：美國 3 月房價較前月上漲 1.4%

美國 5 月消費者信心指數為 117.2

XAU 倫敦黃金 - 美元跌勢稍緩，警剔反撲風險

倫敦黃金方面，金價在衝破 1900 美元關口之後，一度升上 1912 美元上方，但其後金價又再重返 1900 下方，令金價走勢尚處待變。但圖表分別在 RSI 及隨機指數已出現兩級背馳及三級背馳，金價在千九之下尚見調整風險。支持位先會回看 10 天平均線 1877，下一級見於 1850 水準，在上周金價亦在此區上方止跌回升，但若後市跌破此區，或見調整壓力加劇；較大支撐看至 200 天平均線 1842 美元。至於上方阻力料為 1910，較大阻力看至 1920 以至 1932 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 27 日上午定盤價：1895.05

5 月 27 日下午定盤價：1891.45

倫敦黃金 5 月 28 日

預測早段波幅：1888 – 1899

阻力位：1904 – 1912 – 1928

支持位：1880 – 1872 – 1864

XAG 倫敦白銀 - 銀價下探趨向線支撐

倫敦白銀方面，圖表可見 RSI 及隨機指數亦是正處下行，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.45 美元，故若後市跌破，將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28.25，下一級參考上周高位 28.74。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

倫敦白銀 5 月 28 日

預測早段波幅：27.65 – 28.05

阻力位：28.20 – 28.60 – 28.80

支持位：27.35 – 27.20 – 26.95

EUR 歐元 - 利率前景打壓美元，關注本周通脹數據

歐元兌美元方面，匯價自三月低於 1.1702 低位反覆走高，至本周升見 1.2260 水準上方，累計上漲約 4.5%；上望延伸阻力看至 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。不過，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區間下調，故若後市回落至 10 天平均線 1.2170 下方，需慎防歐元兌美元將出現調整，另一焦點為近月以來持續守穩著的 25 天平均線，本月兩度險守此指標，目前位於 1.2115 水平，若此區失守，料見歐元有較顯著的沽壓。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2170* - 1.2115 - 1.2050 – 1.1985

JPY 日圓 - 日本經濟疑慮緩止日圓升勢

美元兌主要貨幣本周首次轉為上漲，因美債收益率持穩，日本經濟前景惡化，令市場感到意外。周五將公布的美國聯邦儲備理事會 (FED) 密切關注的通脹指標；如果該數據強於預期，公債收益率可能上升，進而推動美元上漲。如果不及預期，美聯儲的低利率前景可能繼續，美元可能重拾跌勢。自 3 月以來，美元指數已經下跌了 3% 以上，因為許多其他經濟體已經開始追趕美國的新冠疫苗接種步伐，而且它們的利率已顯示出更大的上升希望。另一方面，日本政府在三個月內首次下調經濟預估，理由是防疫緊急措施導致個人消費和企業狀況出現新的疲軟。

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 缺乏消息推動，英鎊盤整待變

英鎊兌美元方面，可留意 2 月觸高 1.4235，而上周高位亦止步於 1.4233，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。另一焦點為近幾個月一直守穩著的 100 天平均線，目前位於 1.3850 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

本週要聞：

英國 5 月 CBI 零售銷售差值為正 18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 美元弱勢稍緩，關注周五通脹數據

美元兌瑞郎方面，本周匯價大致持於 0.89 水準上方，而圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈初步回升跡象，預料短線美元兌瑞郎很大機會展開反撲。上望目標將留意 0.9050 及 250 天平均線 0.9120 水準。以近兩個的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。下方支持先參考 0.8870 以至 1 月低位 0.8754，下一級看至 0.86 水平。

預估波幅：

阻力 0.9050 - 0.9120* - 0.9200

支持 0.8870 - 0.8754 – 0.8600

AUD 澳元 - 澳元窄幅橫盤，短線傾向破底下試

澳元兌美元本周整體窄幅橫盤，縱然數據顯示，澳洲 3 月當季經季節調整後的資本支出較前季增長 6.3%，遠高於市場預測的 2.0% 增幅，但亦未能提振澳元表現。投資者預料澳元央行將維持目前的收益率曲線和利率指引，甚至還揣測澳洲央行將在 7 月會議上正式承諾進行新一輪購債。而央行下周亦將會公佈利率決議；與之形成鮮明對比的是，紐西蘭央行周三預測將從明年第三季開始加息，到 2024 年中加息不少於六次。

澳元兌美近日勉力守位 0.77 水準，圖表見 RSI 及隨機指數走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，可望澳元短期傾向破底下行，而這個底部為 0.77 水準，此區同時亦為 50 天平均線，倘若明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7420 水準。上方阻力則預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7700 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 央行立場轉趨強硬，加息前景提振紐元

紐元兌美元方面，央行意外強硬的立場料有助繼續推高紐元，而技術上，隨著匯價在周三突破 0.73 關口，之前已兩度探試未果，故若可繼續持穩此區上方，配合圖表亦見 MACD 指標亦剛重新上破訊號線，可望紐元歷經一個月時間的盤整後，將再踏上升軌。上延目標料會看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463，進一步參考 2017 年 7 月高位 0.7557 以至 0.7750 水平。下方支持預估在 50 天平均線 0.7145 以及 0.70 關口。

預估波幅：

阻力 0.7390 – 0.7463 – 0.7557 – 0.7750

支持 0.7300 - 0.7145 – 0.7000

CAD 加元 - 加元受制 1.20 關口，短期或見回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在上周二創出六年低位，但匯價暫見仍繼續守在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已自超賣區域有初步回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向重新走穩。向上阻力先會回看 1.2150 及 25 天平均線 1.2235 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2535 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價走勢受制，核談判進行伊朗供應可能回歸

油價周四下跌，但仍維持在整周的窄幅區間內，因對美國和歐洲夏季駕駛旺季的樂觀情緒，抵消了對印度需求和伊朗潛在供應增加的擔憂。市場仍然關注伊朗核談判，以及對其石油出口的制裁是否完全解除以及何時解除；這將是 6 月 1 日舉行的 OPEC + 下次會議上的一個大問題。產油國需要在此次會議上評估，是否根據伊朗的供應回歸市場的前景而改變限產計劃。

技術圖表所見，油價近月頂部位於 67 美元，在這三日仍未可作出突破，預料短線若未有突破此區，油價傾向再作調整。較大阻力料為 68 以至 70 美元關口。支持位則預估在 25 天平均線 64.60 及 63.60 美元，下一級看 61.50 美元。

預估波幅：

阻力 67.00 – 68.00 – 70.00

支持 64.60 – 63.60 – 61.50

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)