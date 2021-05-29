美國擴大預算錢從哪來？拜登加稅計畫估可帶進3.6兆美元稅收

美國總統拜登周五 (28 日) 公布 6 兆美元預算，資金主要來自加稅，財政部預估，若拜登增稅提案在國會全數過關，10 年內可帶進 3.6 兆美元。

這是前總統歐巴馬任期結束迄今，美國政府發布的第一份綠皮書，全面說明稅收和收入提案。3.6 兆美元稅收來源如下：

企業稅提高到 28%(8580 億美元)

國稅局加強執法 (7790 億美元)

所得稅和資本利得稅 (6910 億美元)

實施 21% 全球最低企業稅 (5340 億美元)

加強取締企業避稅 (3900 億美元) 等

其他 (3490 億美元)

綠皮書涵蓋的增稅提案，大部分在拜登長期支出計畫的資金來源時已經說明，包括實施全球最低企業稅率、提高轉移資產的資本利得稅、取消基金經理人的附帶權益租稅優惠，這都是拜登介紹長期支出計劃資金來源時提過的內容。

根據提案。從 2022 年開始，最高所得稅稅率將從 37% 提高至 39.6%，已婚夫婦合計所得在 50 萬 9300 美元以上、個人所得在 45 萬 2700 美元以上、戶長收入在 48 萬 1000 美元以上，都受到影響。

大部分增稅措施預定 2022 年開始實施，不過財政部假設資本利得稅生效日期可回溯到提出計畫當下，也就是 4 月底。

一名官員透露，財政部將和國會合作決定此稅的生效日期。但由於民主黨在國會表決優勢薄弱，且過去國會多半在宣布增稅後保留警告期，預料增稅提案難以全數過關。

綠皮書也包含一些民主黨認為重要的租稅措施，包括兒童稅收抵減延長到 2025 年，以及提供給綠能和電動車的稅賦優惠。

但第一波加稅不包括調整遺產稅、工資稅等 2020 年競選時的提議，也未提及是否提高標準扣除額、或撤銷州及地方稅 (SALT) 抵扣 1 萬美元限額。

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