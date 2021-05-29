拜登6兆美元預算案出爐 一文掌握

拜登政府周五 (28 日) 公佈 2022 財政年度 (自 10 月 1 日起) 預算案，總計規模 6 兆美元，其中包含美國就業計畫和家庭計畫的內容，不含去年疫情相關的紓困措施，提高在教育、醫療保健和再生能源的支出，以下為各範疇重點。

稅金

拜登計劃將企業稅率由 21% 升至 28%，資本利得稅最高稅率由 23.8% 升至 43.4%，不含房屋、薪資稅的課徵，預計透過加強稅收執法可節省 7000 億美元。此外延長兒童稅收抵減至 2025 年，以及永久延長對醫療保險、低收入戶、兒童照護方面的稅收減免。

但第一波加稅不包括調整遺產稅、工資稅等 2020 年競選時的提議，也未提及是否提高標準扣除額、或設定州及地方稅負抵減 1 萬美元門檻。

醫療衛生

為衛生與公共服務部門撥款近 1320 億美元，增加美國戰略資金以因應未來疫情支出、生醫研究，並授權 Medicare 協商權力以降低藥價。

能源與環境

計劃投資超過 360 億美元對抗氣候變化，結合綠能支出與就業成長，為相關勞工撥款 20 億美元，另針對清除廢棄礦坑和鑽油井投資 5.8 億美元，將創造 25 萬個職缺。

此外，提撥 1710 億美元研發資金，致力讓美國發電減少化石燃料使用，實現 20520 年淨零碳排放目標。還增加傳統項目支出，改善水資源設施並提高淨化污染社區的資金。

國防

為五角大廈撥款 7150 億美元，聚焦於中國和俄羅斯，降低阿富汗與中東地區的重視，將自阿富汗撤出所有美軍，預計夏季初完成。為「太平洋威懾倡議」 (PDI) 撥款 51 億美元，大部分資金將用於資助亞太區針對中國的行動。

移民

計劃安置 12.5 萬難民，加速邊境安全現代化，不為邊境圍牆提供新資金並取消未動用的資金。另外撥款 8.61 億美元增加對中美洲國家的安全和經濟的支持。

運輸

主要為基建案中 6500 億美元的基礎設施投資，包含升級 2 萬英里高速公路和街道、修復與重建橋樑。更換公車和火車、政府公務車電氣化、擴大電動車的稅收抵免，以及 50 萬座充電站等。

教育

為教育部撥款約 1028 億美元，將提供 4 年國教 (2 年幼兒園和 2 年社區大學)，提高貧困區中小學資金，為中低收入戶學生提供現金補助。

農業

農業部預算提高至 279 億美元，以升級農村網路、水資源設施和改善森林管理等為優先事項，並開發農業技術，提高產量。另外，食物券預算提高至 67 億美元，較去年增加 10 億美元。

法治

把改善警察與社區關係列為優先目標，預算年增 5.6%，加速監獄替代方案和支持社區計畫、改革刑事司法系統，並額外撥款 1 億美元打擊國內恐怖主義。

資安

為因應俄羅斯和中國的威脅，美國網路安全和基礎設施安全局 (CSIA) 獲額外 1.1 億美元，加強資安並向受駭客攻擊的機構和企業撥款 7.5 億美元 (如 SolarWinds 等)，以解決技術差距。

太空

NASA 將獲得額外 6.3% 的資金，支持人類、機器人對太空的探索，將為航空研究和氣候科學提供資金，包括加強氣候衛星監測的計畫。