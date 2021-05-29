英國批准使用嬌生單劑新冠疫苗 加速接種計畫

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）周五（28 日）批准使用嬌生旗下藥廠楊森藥廠生產的單劑新冠疫苗，成為繼阿斯特捷利康、輝瑞 / BNT、莫德納後，第四支核准使用的新冠疫苗。

楊森藥廠（Janssen）是嬌生 (JNJ-US) 旗下一家製藥公司，在今年初該藥廠生產的疫苗預防病毒感染的有效率為 67%，預防重症功效達 85%。

相較於其他疫苗，楊森的單劑新冠疫苗儲存條件較寬鬆，可儲存於 2 至 8 度的環境中，不僅運輸方便，也只須施打一劑。

英國衛生大臣 Matt Hancock 表示；「由於楊森的新冠疫苗為單劑施打，因此未來幾個月內將努力推廣民眾施打，並在下半年推出加強疫苗接種計畫。」

楊森的新冠疫苗目前正與英國政府進行一項研究，評估透過接種第三劑疫苗提高免疫力的安全性與有效性。目前阿斯特捷利康、輝瑞 / BioNTech、莫德納等疫苗都需要接種兩劑以上才能達到最佳免疫狀態。

英國政府的免疫接種聯合委員會將會在楊森疫苗推出之前提出建議。

儘管楊森新冠疫苗有罕見的血栓副作用疑慮，但 MHRA 認為，接種疫苗的好處遠大於副作用的壞處。

英國政府預計在 7 月底前為所有成年人提供新冠疫苗，並表示目前正往目標邁進。

截至周三（26 日），英國已接種逾 6,260 萬劑疫苗，有 73% 的成年人已接種第一劑疫苗，而且有近一半的人已接種兩劑疫苗。