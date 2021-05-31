OLED面板行情看俏 近三年來首度走揚

《日本經濟新聞》週一 (31 日) 報導，電視機用大尺寸的 OLED 面板價格在相隔五個季度之後停止下滑，也出現近三年來的首度上揚行情。2021 年第二季的指標性 OLED 面板價格，較上一季高出 4% 至 8% 左右。背後原因與疫情帶來的強勁宅經濟需求有關，另外和價格持續上揚的 LCD 面板間的價格差距縮小也有直接關係。

指標性產品的 65 吋 OLED 面板，2021 年第二季的大宗交易行情較前一季上揚 8% 或 70 美元、單張面板價格來到 865 美元左右；流通量較大的 55 吋 OLED 面板價格季增 4% 或 20 美元、單張面板價格來到 515 美元左右。這也是 2018 年第三季以來的上揚行情。

南韓的 LG 顯示 (LG Display，LGD) 是全球最大的 OLED 面板供應商，近一年多來的 OLED 面板行情下滑，與 LGD 積極將 LCD 面板產線轉換成 OLED 面板產線、還有該公司為了奪下更多 OLED 面板市占率而調降價格有關。還有 LGD 在中國廣州的 8.5 代廠也已經在去 (2020) 年投入 OLED 面板的生產，供應量也因而增加。

不過由於疫情關係，人們在家的時間拉長，對於大尺寸電視的需求也隨之增高。根據美國市場調查公司 DSCC 的說法，面板製造商的工廠稼動率攀升到 90% 以上。這與去年第二季、許多家電量販店因疫情關係停業使得電視銷量大減，面板廠的稼動率也一度下滑至 60% 水準的情況截然不同。

而 2021 年 4 月的 LCD 面板大宗採購行情、較前月上揚 6% 至 10%、連續 11 個月出現上揚，也是 2020 年 5 月近期行情低點 (106 美元) 的兩倍左右。背後因素除了電視機銷售暢旺之外，驅動 IC 等零件的短缺也是面板價格走揚的原因之一。

這也使得 OLED 面板與 LCD 面板之間的價差縮小，以 55 吋面板為例，兩者在 2020 年第二季與 2021 年第一季的價差，就從 430 美元縮小到 300 美元、減少 3 成左右。

預估 LGD 在今年第三季將拉高中國工廠的產能。即使如此，多數的日本券商分析師也仍然認為，OLED 面板價格不會出現太大下滑。大型 OLED 面板廠的收益也可望獲得改善。