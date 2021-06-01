〈中經院發布PMI〉製造業看未來半年展望指數 創6個月來低點

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月回跌 2.7 個百分點至 66.0%，仍是次高，也連 7 月維持在 60.0% 以上，不過，製造業未來半年展望指數大跌 12.0 個百分點至 67%，創 6 個月來新低。

中經院院長張傳章指出，5 月製造業未來六個月展望指數在連續 4 個月維持在 70.0% 以上的擴張速度後，轉為大跌 12.0 個百分點至 67%，儘管疫情尚未影響到生產面，不過，仍受缺料、缺櫃、原物料漲價、國內缺水缺電，以及廠商擔憂疫情趨於嚴重而導致產品交期拉長等不確定因素衝擊。

中經院說明，5 月 PMI 5 項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

其中，新增訂單和生產指數皆已連續 11 個月呈現擴張，惟擴張腳步皆趨緩，二指數分別回跌 3.9 與 5.1 個百分點至 67.7%、65.8%。

而人力僱用數量回跌 4.2 個百分點至 59.6%，供應商交貨時間指數已連續 5 個月維持在 70.0% 以上，指數為 74.8%，與 4 月相比持平，維持在新高水準。

圖表：中經院提供。

所幸，六大產業仍全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (69.7%)、食品暨紡織產業 (69.2%)、電力暨機械設備產業 (68.9%)、交通工具產業 (65.5%)、基礎原物料產業 (60.7%) 和化學暨生技醫療產業 (57.1%)。

另外，觀察多個生產指標，(1) 存貨指數已連 5 月擴張，指數較上月微幅下跌 0.1 個百分點至 62.2%；(2) 原物料價格指數已連第 3 月維持在 90.0% 以上，指數來到 90.4%；(3) 未完成訂單指數則連續 10 個月呈現擴張，惟指數回跌 5.1 個百分點至 66.4%；(4) 新增出口訂單與 (5) 進口原物料數量指數擴張速度皆趨緩，二指數分別回跌 6.0、1.9 個百分點至 63.8%、66.2%。