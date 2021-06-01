〈焦點股〉受惠中國三胎政策利多 三檔童裝概念股衝漲停

中國宣布實施一對夫妻可生育三個子女政策，以及相關配套措施，受利多消息激勵，陸港三胎概念股應聲上漲，台股方面，包括麗嬰房 (2911-TW)、淘帝 - KY(2929-TW) 及東凌 - KY(2924-TW)，均吸引大量買盤進駐，攻上漲停價位。

中國過去數十年來，生育限制使得勞動力資源萎縮、人口高齡化，為改善人口結構問題，2013 年起開始允許獨生子女家庭可生育兩個孩子，2016 年起每個家庭全面都能有兩個孩子，然而，近四年出生率連續下降，迫使政府祭出三胎政策，盼有效化解人口危機。

童裝產業受到少子女化影響，營運每下愈況，麗嬰房已連續 3 年虧損，股價長期在票面以下，受對岸三胎政策消息激勵，今日股價跳空漲停，達 8.43 元，盤中逾 1.5 萬張委買高掛；淘帝、東凌也獲得資金追捧，連袂亮燈漲停，分別來到 16.1 元、19.95 元。

麗嬰房第一季每股虧損 0.37 元，近來國內疫情嚴峻，已暫時關閉部分實體門市，預計將直接影響 5 月營收，後續仍需視疫情狀況而定，不過，公司強調，財務狀況健全，部分門市短期停業尚不致造成重大影響。

淘帝主要營運市場在中國，第一季稅後虧損 0.63 億元，每股虧 0.58 元，淘帝表示，第二季向來為中國童裝產業傳統旺季，旗下 18 個代理商加大 TOPBI 品牌拉貨力道，今年會持續擴大布局線上銷售計畫。市場期待，三胎政策能為婦嬰用品產業帶來轉機，不過，年輕人的生育意願普遍低迷，能否實質提升生育率挹注嬰童產業，仍有待觀察。