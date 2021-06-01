系微旗艦BIOS產品 支援搭載AMD Ryzen 5000系列電腦

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (1) 日宣布，旗艦 UEFI 韌體 InsydeH2O BIOS 解決方案，支援採用 AMD(AMD-US) Ryzen 5000 系列 APU 的筆記型及桌上型電腦，包括最新發表的 AMD Ryzen 5000G 系列 APU 處理器。

系微指出，InsydeH2O UEFI BIOS 韌體解決方案已協助各大 PC OEM 廠，開發出許多搭載 AMD Ryzen 5000 系列的電腦新品，並成功推向市場。

終端產品包括 Acer Nitro 5 電競筆電、Dell Alienware M15 R5 電競筆電、Fujitsu Lifebook AH 系列筆電、HP Envy x360 筆電、Lenovo® Legion 5 及 Legion 5 Pro 電競筆電機種。

同時，系微也協助客戶產品實現新平台功能，包括支援微軟最新 Modern Standby，以提供類似智慧型手機的即時開 / 關性能、支援 WiFi 6、Bluetooth 5.1 / 5.2 等。

此外，系微 InsydeH2O 提供基於 AMD Ryzen 5000 系列開發的個人電腦所需所有 BIOS 韌體安全防護功能，以通過微軟 Secured-Core PC 的規範要求。

系微指出，新一代 AMD Ryzen 5000 系列 APU 擁有強化的 Zen 3 架構，其搭載高達 8 核心及 16 執行緒處理器，並帶來更大的 16MB L3 快取設計以及內建 AMD Radeon Vega 8 顯示卡，整體與前一代產品相比，具有更高的性能表現與效能提升。

AMD 繼年初為筆記型電腦推出 5000 系列 APU 之後，現今再度發表專門為桌上型平台設計使用的新型 AMD Ryzen 5000G APU 處理器產品。