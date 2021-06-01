聯發科去年獲利亮眼 蔡力行、陳冠州躋身「億」級身價行列

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 去年營運表現亮眼，不僅營收首破百億美元，獲利同創 6 年高，隨著獲利能力提升，經營階層薪酬也同步成長，據年報指出，執行長蔡力行、總經理陳冠州去年酬金從 0.5 億至 1 億元，攀升至 1 億元之上，加上董座蔡明介，聯發科共有三名酬金破億元高階經理人。

觀察聯發科主要經理人酬金人數、總金額及比重，去年主要經理人一共從 17 名，增加至 20 名，顯現隨著事業體越趨龐大，主要經理層人數也增加，尤其酬金級距在 0.5 億至 1 億元的人數，就從 8 位提高至 14 位。

主要經理人酬金總金額也從 9.98 億提升至 14.95 億元，增幅達 49.8%，不過，酬金占稅後純益的比重則從 4.33%，降至 4% 以下，約 3.61%，顯現聯發科仍嚴謹控管成本。

聯發科此次增加的 3 名經理人，分別為 Vincent Yung Mien Hu、吳慶杉與許皓鈞，三人皆是在 2020 年就任副總一職，另外，蔡守仁在謝清江擔任總經理時期，便是外界看好的兩小天王之一，去年也從副總晉升為資深副總。

IC 設計產業向來是高知識密集產業，聯發科除了祭出高薪留住高階經理人外，也積極擴大招募新血，今年就宣布，將在全球招募超過 2000 名優秀人才加入團隊，並提供優於業界的薪酬。

其中，碩士畢業新鮮人年薪 150 萬元起跳、博士畢業新鮮人年薪 200 萬元以上，外加與跨國合作的環境與學習平台，鎖定優秀人才加入聯發科。