〈台北國際電腦展〉輝達兩款RTX顯卡新品上市 明年推Arm架構伺服器

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 線上登場，輝達 (NVDA-US) 今 (1) 日宣布推出兩款全新 GeForce RTX 3080 Ti/3070 Ti 顯卡新品，雲端資料中心產品方面，也有逾 50 款新品獲得認證，更計畫攜手技嘉 (2377-TW)、緯穎(6669-TW) 在明年推出 Arm 架構 CPU 認證伺服器。

輝達近年針對企業資料中心、伺服器推出 NVIDIA AI Enterprise 認證系統，輝達指出，相關認證將在明年進一步擴大至 Arm 架構 CPU 伺服器，可望將 Arm 商業生態系擴大至企業高效能 AI 運算領域，目前包含技嘉、緯穎都計畫提供新款伺服器，預計明年正式推出。

輝達進一步指出，目前也與技嘉合作共同提供 Arm HPC 開發者套件，提供高效能運算、AI、科學運算應用程式開發的軟硬體整合平台。

輝達表示，相關認證系統可望讓企業在傳統資料中心、混合雲環境中支援各種作業負載，包含研華 (2395-TW)、永擎、華碩 (2357-TW)、戴爾科技、技嘉、慧與科技 (HPE)、聯想、雲達、美超微等新款伺服器也陸續通過 NVIDIA AI Enterprise 軟體認證，應用在醫療、製造、零售、金融等場域。

另一方面，輝達今天發表 GeForce RTX 系列兩款新品，包含 GeForce RTX 3080 Ti / 3070 Ti，瞄準電競玩家需求，其中，RTX 3080 Ti 採用 Ampere 架構，將提升光線追蹤、 AI 技術、降低延遲等，預計 3 日全球正式上市，RTX 3070 Ti 則將在下周上市，華碩、技嘉、微星 (2377-TW) 可望受惠。