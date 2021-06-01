〈台北國際電腦展〉瞄準旺季商機 微星、技嘉推新品

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (1) 日舉辦線上新品發表會，推出全系列筆電新品，電競新品將搭載最新英特爾 (INTC-US) 第 11 代 Core H 系列處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 3080 筆電 GPU，可望提升整體效能約 30%，並為下半年營運添動能，技嘉(2376-TW) 也參與台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 展示新品、新技術。

微星發表全新電競、創作者系列筆電，其中，旗艦款創作者筆電 Creator Z16，主打黃金比例，螢幕採用 16:10 設計，增加創作者可視範圍，也同步推出搭載 Mini LED 螢幕的 Creator 17 筆電。

電競產品方面，微星表示，GE76 Raider 將搭載英特爾第 11 代 Core i9 處理器、輝達 GeForce RTX 3080 筆電 GPU，旗下 GS、GP 系列，也將一併導入新一代 PCIe Gen4 通道、Wi-Fi 6E；電競螢幕方面，也推出採用 2300R 的 IPS 曲面螢幕。

微星也進一步推出 35 周年 SUPRIM 顯示卡，進一步優化電路設計提升輝達 GPU 運行效能，周邊產品則推出新一代低延遲無線耳機 IMMERSE GH62、電競滑鼠 CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT、固態硬碟 SPATIUM SSD 等新品。

技嘉則參與本屆台北國際電腦展 COMPUTEX 2021，與合作夥伴英特爾、超微 (AMD-US)、Ampere 等合作，推出最新平台高效運算伺服器，支援資料中心、各領域運算需求，其中，技嘉也推出 ARM 伺服器採用 Ampere Altra 單一高核心處理器，瞄準雲端、高性能運算、邊緣運算應用。