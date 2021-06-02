挑戰中國「一帶一路」 G7傳將推出一項綠色替代計劃

據《彭博社》引述兩位知情人士消息，G7 工業國計劃在下週的領導人會議上，推出一項針對中國「一帶一路」倡議的綠色替代方案。

知情人士表示，該戰略預計將被稱為「清潔綠色倡議」，將提供一個框架來支持開發中國家的可持續發展和綠色轉型，該倡議也將列入領導人的峰會議程。

其中一位知情人士稱，啟動一項由 G7 支持並與中國基建戰略展開競爭的計劃最初是由美國總統拜登推動的，正為下週 G7 峰會做準備的外交官們對此進行了技術討論。

同一位知情者表示，不清楚這項 G7 集團的倡議是否會得到任何新資金的支持。

替代方案

北京「一帶一路」倡議的綠色替代方案規模上看兆美元規模，而該倡議已經得到 100 多個國家的支持，並且該倡議的大量項目和海上航線已經遍及世界很多地區。

但批評人士認為，這些項目往往會造成債務依賴，並導致各國可能受到北京的不當影響，例如北約成員國、有志加入歐盟的黑山共和國，是最新一個在償還中國貸款問題上面臨困難的國家。

一位知情人士表示，在下週 G7 峰會舉行前，G7 集團成員就該倡議應具有的地域重點表達了不同的看法。

德國、法國和義大利熱衷於支持在非洲的活動，而美國則推動佈局拉丁美洲和亞洲，日本則主張更多地關注印太地區，該人士並補充說，所有國家都普遍同意需要一個更透明的替代中國計畫的方案。

近年來，G7 集團的幾個成員國以及歐盟都曾推出自己的基礎設施計畫，結果喜憂參半。更多方案也正在制定中。

本次 G7 集團領導人峰會將於 6 月 11 日至 13 日舉行。

(本文不開放合作媒體轉載)