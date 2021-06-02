〈陸港盤後〉官方強壓人民幣A股驚嚇 上證失守3600點

美股偏弱，使得周三 (2 日)A 股三大指數在小幅開高後，上攻無力立即反轉下跌，近期帶動指數上漲的熱門族群紛紛熄火。人行在調升金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點後，官媒再放重話直言人民幣資產並非賭徒的籌碼。

受到官方動作頻頻影響，離岸人民幣一度跌破 1 美元對 6.39 人民幣，而 A 股盤中也出現賣壓持續探底，上證失守 3600 點關卡，直到尾盤時段指數跌幅才有所縮減。

滬深兩市成交金額再度突破兆元人民幣，已連續四個交易日保持在高檔，今日成交總額達人民幣 1.01 兆元，較前一交易日減少人民幣 337 億元。

港股方面，在連漲三個交易日後，恒指早盤開低震盪。受到 A 股下挫的影響，恒指跌幅逐漸擴大。美股科技股回檔，連帶影響近期大漲的科技指數走勢，也成為拖累恒指的另一個主因。

科技指數中，比亞迪電子 (285-HK) 大跌 4%，為成份股中跌幅最大者、網易 (9999-HK) 重挫 3.7%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 1.9%、中芯 (981-HK) 下跌 0.8%、華虹半導體 (1347-HK) 下挫 0.7%、騰訊 (700-HK) 小跌 0.3%。

科技類股中也有表現不俗的重要份股，百度宣布與吉利在明年合推新車型，前者 (9888-HK) 股價逆勢上漲 0.5%；瑞聲 (2018-HK) 則是大漲逾 3% 成為科技指數表現最亮眼者。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.76%，報 3597.14 點；科創 50 指數下挫 2.31%，報 1426.85 點；深證成指下滑 1.18%，報 14857.91 點；創業板指走低 1.73%，報 3243.02 點。

恒生指數下滑 0.58%，報 29297.62 點、恒生科技指數下跌 0.85%，報 8235.1 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 20.14 億元，其中滬股通買超人民幣 11.64 億元，深股通賣超人民幣 31.78 億元。

法人觀點

天風證券指出，A 股後勢來看，短線熱門題材的反彈能否持續，取決於基金發行能否回溫。至於市場風險偏好是不是能再提升則取決於人行對銀行間目前寬鬆流動性的態度，預計人行可能繼續保持對銀行間寬鬆流動性較高的容忍度。

天風證券推薦投資人可留意景氣較明確且超跌的族群，如軍工業上游和半導體。今年 A 股缺乏整體趨勢性提升估值的動能，主題性題材仍是資金追逐焦點。

