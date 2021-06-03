〈陸港盤後〉市場等待非農 獲利了結賣壓拖累A股下挫

市場消息面清淡，且美國即將公布重要就業數據，市場觀望氣氛濃厚，周四 (3 日) A 股三大指數開低震盪。開盤後滬深兩市維持弱勢震整格局，在礦產和能源股的拉抬之下上證一度翻紅，但受到科技、汽車、醫藥等類股回檔的影響下，尾盤時段三大指數仍下滑收黑。

中國外匯局一次性向 17 家中外金融機構發放 103 億美元的 QDII 額度，是有史以來單次或單月批准額度最多的一次，市場認為此舉意味人行鼓勵資金流出，以壓制人民幣升值預期。而今日人民幣走勢也保持在弱勢整理。

股市回檔 A 股成交量能萎縮，滬深兩地成交金額達人民幣 9558 億元，日減 6%。

港股方面，受到美股與亞股上漲的利多刺激，港股早盤開高，不過恒指受到 29500 點出現賣壓，導致指數在開高後走低，中、港資地產類股帶頭下挫，銀行、科技類股也跟隨回檔。

午盤後 A 股收黑，港股也加重跌勢，持續向下探底，市值王騰訊 (700-HK) 下挫 2.4%，對大盤影響最深，阿里巴巴 (9988-HK) 則下跌 2.1%。

不過手機概念股表現不俗，成為盤中少數亮點。華為公佈鴻蒙系統，加上下周蘋果將舉行 WWDC 發表會，瑞聲 (2018-HK) 大漲逾 5%，小米 (1810-HK) 也逆勢上漲逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.36%，報 3584.21 點；科創 50 指數下跌 0.86%，報 1414.53 點；深證成指下挫 0.65%，報 14761.13 點；創業板指下挫 1.27%，報 3201.78 點。

恒生指數下滑 1.13%，報 28966.03 點、恒生科技指數下跌 0.86%，報 8164.34 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 15.21 億元，其中滬股通賣超人民幣 0.27 億元，深股通買超人民幣 15.48 億元。

法人觀點

東吳證券認為，目前 A 股在經過連續上漲後出現回檔修正，同時市場成交量能也比前期有所上升，顯示出市場正進行籌碼交換，前期表現熱絡的醫美以及醫療器械類股有出現獲利了結的現象。投資建議上，投資人可以隨著大盤修正時賣出獲利的持股，並積極進行類股輪動。投資人可選擇量能充裕但整體估值尚可的族群進行交易，不宜盲目追高殺低。

