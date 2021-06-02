不到一周中美再對話 劉鶴與葉倫進行視訊通話

周三 (2 日) 上午，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫進行視訊通話。雙方一致認為中美經濟關係十分重要，兩國應本著平等和互相尊重的態度，就總體經濟形勢和多邊領域合作進行交流，對彼此關心的問題交換意見，願意繼續保持溝通。

美國財政部發聲明指出，葉倫與劉鶴討論拜登政府支持經濟復甦方案，以及符合美國利益領域的合作，同時也對坦誠解決雙方歧見議題表達關切。

中國近期與美國動作頻頻，在拜登上台，美國貿易代表戴琪和劉鶴首度通話後，不到一周的時間中美兩大重要官員又再度對進行對話。

(圖片: AFP)

不過這兩次對話沒有具體的建設性內容及方向，例如中美之間的關稅議題、美國對中國科技公司實施的制裁行動，或人權議題等，只是開啟雙方溝通的橋樑，確認對話管道暢通。

中美兩國經貿關係仍是最重要的核心，特別是在中美關係持續緊張，雙方存在較大矛盾分歧的因素下，美國從政府到媒體依然對中美經貿關係的走勢保持高度關注，無論是美國媒體的分析，還是美國貿易代表辦公室 (USTR) 的對外聲明，都在印證經貿關係對美國的重要性。

美國貿易代表戴琪之前表示，美國在與中國的貿易和經濟關係方面仍然面臨非常大的挑戰，這是拜登政府需全面關注之處。她希望中國落實在川普主政時期所承諾的採購目標，拜登政府會把重點放在執行現行協議和規範上。

