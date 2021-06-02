〈國內疫情升溫〉蘇揆拍板紓困4.0範圍擴大 追加60萬勞工可領補助

行政院長蘇貞昌今 (2) 日拍板擴大紓困 4.0 範圍，除了延續補助自營作業者、無一定雇主者，投保薪資在 24000 元以下一律發放 3 萬元，若為 24000 元以上攤商等業者，也將納入紓困，新增約 60 萬名勞工受惠，行政院會明 (3) 日可望通過特別預算案，送請立法院審議。

立法院已於 5 月 31 日三讀通過紓困特別條例修正案，行政院隨即展開紓困作業討論及特別預算規劃，將延續去年方案，投保薪資在 24000 元以下的無一定雇主者及自營業者，每人將發放 3 萬元補助，去年符合資格者今年可再次獲得補助。

另外，紓困 4.0 將擴大補助範圍，受惠勞工可分為兩大類，第一類是去年沒投保任何保險的自營業者，投保薪資在 24000 元以下，或不在去年紓困範圍內、今年才開始工作者，初估 10 多萬人，每人一律發放紓困金 3 萬元。

第二類則是投保薪資在 24000 元以上的自營業者、無一定雇主者，包括攤商、接案等，這些人去年因資格受限無法領補助，但蘇揆今天裁示要擴大紓困讓這些族群也能領到，每人補助將低於 3 萬元。

擴大紓困範圍後，總計將近 60 萬人可受惠，行政院會明天將通過特別預算案，並送請立法院審議。

此外，新增的孩童家庭防疫補貼，國小以下每位 1 萬元，預計於 6 月 15 日起啟動發放，約編列 250 億元經費。其他紓困措施，符合資格且既有帳戶者，原則上從 6 月 4 日統一開始發放或受理。

