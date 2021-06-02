高盛：市場對「影城股」復甦預期過高了

高盛分析師 Michael Ng 在一份最新報告中，將 IMAX (IMAX-US)、喜滿客影城 (CNK-US) 評級自中性下調至賣出，高盛將 IMAX 目標價自每股 19.6 美元下調至 18.6 美元，喜滿客影城目標價自每股 21 美元下調至 19 美元。

IMAX 股價日線走勢圖 圖片：anue 鉅亨

高盛表示，市場對於影城股未來的票房復甦預期過高，影城股的人潮回流在未來很可能已回不到疫情之前水準，且復甦獲利可能皆已定價進當前股價之內，故不看好影城股後市。

高盛預計，2021 年、2022 年、2023 年間，美國國內票房營收約估落在 54 億美元、82 億美元、84 億美元，遠低於 2019 年的 114 億美元。

Michael Ng 指出，隨著消費者行為的轉變，也令電影院的影片檔期出現大幅度縮短，電影公司正越來越依賴家庭影院。

Michael Ng 表示，影院檔期已經從 2011 年的 4 個多月穩步縮短至 2019 年的 2.7 個月，預計到 2022 年，檔期將進一步縮短至 45 天，因此 Michael Ng 認為，電影院的票房復甦正面臨更大風險，對票房前景持更加謹慎的態度。