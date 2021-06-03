馬士基呼籲對燃料課每噸150美元碳稅 運價、石油需求恐受影響

全球貨櫃海運龍頭馬士基 (Maersk) 周三 (2 日) 表示，為加速航運業節能減碳，呼籲對船運燃料徵收每噸 150 美元的碳稅，不過此舉將增加佔全球貿易 80% 產業的成本，並動搖石油市場的需求。

馬士基表示，課徵碳稅將有助於彌補船舶消耗的化石燃料和成本昂貴的綠能替代品之間的價格差距，由於二氧化碳排放量的計算方式，若實施碳稅燃料成本實際上將幾乎提高一倍。

如果成真，這將是航運業迄今單次費用調漲最大幅度，對營運構成挑戰，不過馬士基因營運規模龐大，估計尚能承受。除了馬士基，其他業者如大宗商品貿易巨頭托克集團 (Trafigura) 也表示支持。碳稅將在下周聯合國會議上討論。

馬士基執行長 Soren Skou 表示：「從成本角度來看，進行綠能轉型並非易事，但我們需要以某種方式平衡航運業，這便是提議實施碳稅的目的。」

馬士基呼籲國際海事組織 (IMO) 在 2025 年前準備好實施碳稅，可能從每噸約 50 美元開始，隨後幾年再增加到至少每噸 150 美元。雖然馬士基無法正式向監管機構提交計畫，但其產業規模和重要性在航運業具備足夠的份量。

即使尋求提高成本有違商業常理，但馬士基正設法因應不斷變化的商業行為，該公司前 200 大客戶幾乎有一半都已設定減少二氧化碳排放的目標。

若最終航運業實施 150 美元碳稅，目前貨運普遍燃料「超低硫燃料油」 (VLSFO) 的成本每噸將增加約 450 美元。據彭博數據，VLSFO 成本約為每噸 500 美元至 525 美元。

Skou 表示，雖然燃油價格將提高，但憑藉著航運的規模經濟，意味著一雙運動鞋的成本只會增加幾美分，不過最終，額外的成本仍會轉嫁給客戶。

碳稅所籌集的資金將用於補貼綠能，並支持發展中國家。Skou 預計此舉將對綠能轉型產生巨大影響，且還可能影響全球石油消費。

Turner, Mason & Co. 石油分析師 Jonathan Leitch 表示，航運每天消耗約 450 萬桶船用石油燃料，失去這種需求將對石油市場產生重大影響，並導致石油需求高峰更快到來。

馬士基此前曾表示，該公司所有新建船都必須能夠使用碳中和燃料或標準 VLSFO，並計劃 2050 年實現淨零碳排放，而國際海事組織的目標是到本世紀中葉將國際航運的年度溫室氣體排放總量較 2008 年減少 50%。