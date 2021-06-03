螞蟻為拓展亞洲市場 傳成立政府關係部門

知情人士透露，馬雲阿里巴巴旗下螞蟻集團預計成立一個 10 人團隊，負責處理國際政府與政策事務，以提升其在亞洲各國形象。據悉該團隊將由螞蟻集團副總裁陳磊明擔任負責人，目前正招聘團隊成員。

知情人士表示，螞蟻集團海外發展核心是線上支付與電子錢包，由於業務涉及龐大敏感的用戶數據，需與當地相關部門保持良好的關係。新成立的部門將優先考慮東南亞、香港與澳門等市場，歐洲也是目標之一。

雖然螞蟻集團在新加坡取得線上銀行執照，但在其他亞洲地區市場卻進展緩慢。印尼監管機構去年 12 月表示，已批准螞蟻集團的支付寶與當地一家銀行合作，不過仍比對手騰訊慢了近一年。

知情人士表示，螞蟻集團也會幫助其他海外合作夥伴（包括電子錢包、支付機構與銀行）處理跨境匯款，並計畫與他們共享技術技術解決方案，做為區域擴張策略的一部份。而要做到這點，螞蟻集團必須向海外地區解釋合作帶來的好處，並討論涉及隱私的數據處理問題。

據透露，從螞蟻集團法律部門調任高級顧問的 Carrie Suen 將是陳磊明國際事務團隊中的關鍵成員。Carrie Suen 先前在阿里巴巴集團擔任了一年多的法律顧問。