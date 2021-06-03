〈台北國際電腦展〉5G推動電信、專網應用發酵 廣達伺服器雙位數成長

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達總經理楊麒令今 (3) 日在台北國際電腦展 COMPUTEX 發表演講，展望今年雲端應用發展，楊麒令認為，5G 帶來新商機應用，除了大型雲端資料中心外，電信、企業專網應用將逐步發酵，廣達今年伺服器事業仍維持雙位數成長目標。

楊麒令表示，5G 帶來新機會與商機，在三次通訊變革浪潮中，已從數位化、網路發展，逐步延伸到正在進行中的第三次融合革命，產業將看到低延遲、更大頻寬、傳輸速度更快的需求，就像音樂也從唱片轉向 iTunes、Spotify 等，電影則向 Netflix 等發展。

隨著 5G 應用逐步發酵，楊麒令指出，整體生態鏈也出現改變，包含 TELECOM INFRA、O-RAN、Open RAN 等組織都積極制定相關標準、架構、促成各方合作，雲達則扮演系統商角色，積極與電信業者合作，目前看到德國 Orange 電信、西班牙電信、義大利電信都已積極布局。

楊麒令表示，雲達去年也與日本樂天電信合作，協助樂天在一年之內，透過虛擬化、自動化、開放式架構，將服務從 4G LTE 升級至 5G 網絡服務，在相關應用中，雲達也採用英特爾 (INTC-US) 最新第 3 代 Xeon 可擴充處理器，相較前一世代可提升 50% 效能。

企業專網應用也是 5G 商機之一，楊麒令解釋，不同於大規模商業網路，企業專網在網路覆蓋、延伸、安全性上要求都較高，企業普遍需要一套軟硬整合系統，應用 AI、影像等系統，即時掌握維運需求，目前雲達也有許多客戶正在進行 POC(概念驗證) 測試中。

展望今年，廣達認為，今年主要動能仍來自美系四大資料中心客戶，中國客戶需求也有增加，隨著英特爾 Ice Lake 新平台發表後，全年雙位數成長目標不變，專網則預期在明年上半年才可望有明顯營運貢獻。