多晶矽漲太兇 中國太陽能巨頭呼籲：廠商需擴大投資

隨著原物料價格上漲推動太陽能面板八年來首次漲價，中國太陽能巨頭呼籲行業攜手合作降低成本。

天合光能、隆基股份等太陽能巨頭表示，漲價已給旗下客戶帶來麻煩，供應鏈中的企業需要加強合作，以更好地平衡原物料供需。

太陽能產業正面臨逾 10 年來最猛烈的漲價浪潮，太陽能零組件成本今年以來已經上漲 21%，市場分析，這可能導致太陽能廠紛紛延遲新的項目開發。

多晶矽現貨價 圖片：Bloomberg

天合光能董事長高紀凡週三 (2 日) 在上海舉行的國際太陽能智慧能源大會上表示：「今年以來原物料成本的持續上漲給，已給我們客戶帶來非常大的麻煩，我們需要儘快打破這種趨勢。」

太陽能面板的主要材料多晶矽的價格在過去一年上漲逾 3 倍，主要是因為需求激增導致供給不足，故出現搶貨的漲價效應。

隆基股份董事長鍾寶申在該大會的小組討論中表示，原物料價格飛速上漲顯示對供給穩定的擔憂，鍾寶申認為，多晶矽生產商需要加大產能投資，而多晶矽用戶則需要放緩支出，以改善供需平衡。

彭博新能源財經分析師 Yali Jiang 週三 (2 日) 在一份最新報告中表示，多晶矽價格今年年內可能保持在高位，隨著新產能上線，供給短缺或可能在 2022 年和 2023 年得到緩解。

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