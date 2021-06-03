騰輝-KY車用需求挹注 5月營收6.95億元續創新高

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (3) 日公告 5 月營收，以 6.95 億元創新高，月增 3.9%，年增 92.9%，累計 前 5 月營收 29.73 億元，年增 38.7%；騰輝 - KY 受惠車用電子需求回溫，3 月起業績一路走高。

騰輝 - KY 指出，原物料供給緊俏、汽車及消費性電子相關需求持續，尤其電動車散熱應用進入成長期，帶動業績大幅成長，對後市業績不看淡。

騰輝 - KY 原為燃油車供應鏈，汽車 LED 車燈照明散熱材料市占率高，今年起受惠車市升溫，散熱需求大增，促使散熱材料訂單顯著成長，另外各國也大力推行電動車，電動車需要之撒熱材料應用，例如車載充電器、逆變器、電源控制系統等，其材料面積是燃油車數十倍，因此在電動車驅動下，有利散熱材料業績成長。

另外，高速高性能筆記型電腦使用的低訊號損耗材料，騰輝 - KY 去年下半年進入量產，目前訂單穩定，騰輝 - KY 也看好，疫情後消費行為改變，筆電出貨暢旺，將持續為業績注入動能。

騰輝 - KY 今年第一季稅後純益 1.92 億元，同創高，季增 1.59 倍，年增 79.43%，每股純益 2.72 元。