工商團體晉見總統蔡英文 籲政府盡速進口疫苗

總統蔡英文今 (3) 日於官邸接見工商團體大老，就疫苗、紓困及缺電等議題交流意見，工商團體表示，工商界普遍認為近期內若不能有效掌控疫情，勢必對台灣經濟產生嚴重影響，籲請政府儘速進口疫苗，並協助有意願進口疫苗的團體及企業，縮短申請及審查流程。

蔡英文表示，政府有誠心與企業界溝通，並解決目前面臨的各項問題。有關缺電部分，政府會積極解決；新冠疫苗接種部分，6 月將有國外包括日本疫苗進口，會加快施打速度與擴大施打範圍。

至於紓困方面，行政院院會今日通過紓困特別預算 2600 億元，將採從寬、從速、從優原則辦理紓困。

工商界普遍認為，台灣目前疫情嚴峻，近期內若不能對疫情有效掌控，勢必對台灣經濟產生嚴重影響。

工商界也籲請政府儘速進口疫苗，並協助有意願進口疫苗的團體及企業，縮短申請及審查流程，以順利取得國外疫苗。

工總理事長王文淵、三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、台灣商業聯合總會理事長張平沼、商總主席賴正鎰、工業區廠商聯合總會榮譽理事長秦嘉鴻、台北市商業會理事長吳發添、新北市商業會理事長賴瑞昌等工商界人士，今日就疫苗、紓困以及缺電等議題，與總統蔡英文進行意見交流。