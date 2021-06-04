〈美股熱門股〉通用、福特大漲 AMC熄火 迷因股全倒

通用上半年獲利因晶片荒緩解好轉，股價登新高

通用汽車 (GM-US) 表示，周四股價上漲 6.39% 至每股 63.46 美元，改寫 2010 年 11 月脫離破產保護以來的新高紀錄，該公司表示因應晶片短缺的成效比預期好，上半年獲利優於預期。

通用汽車聲明表示，因應晶片短缺調整汽車生產，並將預期交貨時間推遲至第二季，因此上半年的獲利將會優於先前預估的 55 億美元。

通用表示，由於車市需求熱絡，預計增加美國中、大型皮卡車產量。通用也看好全年業績成長，但未透露詳細預測。

福特新款皮卡吸睛，勁揚 7.24%

福特 (F-US) 周四（3 日）發布新款 Maverick 小型皮卡，並宣布電動車相關利多，收盤股價上漲 7.24% 至每股 15.99 美元。

福特將新款皮卡定位在入門級皮卡，車身與價格都在 F-150 與 Ranger 之下，盼能與 Jeep、本田、豐田、日產汽車競爭。Maverick 也與 Escape、Bronco Sport 等車型共享 C2 平台，成本估約 2 萬美元，預計年底上市。

Cox Automotive 分析師 Michelle Krebs 認為，從新車價格、車型來看，福特新款 Maverick 有望引起熱潮。

福特同日公布 5 月電動車銷量幾乎倍增，純電野馬休旅車生產已經超越傳統內燃式引擎版本。

AMC 跌落神壇，迷因股全倒

AMC(AMC-US) 周四股價重挫 17.92% 後，其他迷因股也跟著受累，GameStop(GME-US) 跌 8.52%、Bath & Beyond(BBBY-US) 跌 27.81%、Expres(EXPR-US) 跌 19.51%。

Bath & Beyond 股價大起大落，在昨天交易日曾一度漲逾 60%。美國時裝零售商 Expres 在宣布發行 1,500 萬股股票的計畫後，股價一度跌 20%。