傳蘋果2022年推無線充電iPad Pro 下半年發表新版iPad Mini

彭博引述知情人士說法報導，蘋果公司 (AAPL-US) 正在開發具備無線充電功能的新版 iPad Pro，預定 2022 年亮相，此外，也將針對 iPad Mini 進行六年來首度大改版，今年稍晚就會發表。

消息來源透露，蘋果正在測試的改版包括把 iPad Pro 背蓋從鋁改為玻璃，以增添無線充電功能。此外，蘋果也正在大幅縮小 iPad Mini 的螢幕邊框，和移除 home 鍵。

不過消息來源說，iPad Pro 開發還在早期階段，明年發表前仍有變數。

iPad 在蘋果產品組合的地位，隨著居家辦公和遠距學習熱潮大幅提升。iPad 銷售在 2020 年下半年躍增 43%，今年前三個月增加 79%。

蘋果近年也把 iPhone 改成玻璃背蓋，以增加無線充電功能。此功能愈來愈常見於其他品牌的智慧手機，但在平板電腦依然很少見。據了解，蘋果正嘗試把 MagSafe 充電器應用到 iPad Pro 上，但仍保留充電線充電。

根據報導，蘋果也在測試反向充電，即用 iPad Pro 幫其他蘋果產品充電。蘋果先前就曾替 iPhone 開發此功能，希望用來替 AirPods 或 Apple Watch 充電。

開發學生版 iPad

除了 iPad Pro 和 iPad Mini，蘋果也針對學生開發入門款 iPad，最快今年底和 iPad Mini 一起推出。

蘋果 iPad 主要交給鴻海 (2317-TW) 組裝，並把較小批的訂單交給仁寶 (2324-TW) 和比亞迪(0285-HK)。

蘋果最近一次重新設計 iPad Pro 為 2018 年，之後兩次升級重點放在運作效能和拍照功能。iPad Mini 最近一次升級在 2019 年，當時新增 Apple Pencil 支援，並採用更快速的晶片。入門版 iPad 則是在 2020 年 9 月採用速度更快的處理器。

(本文不開放合作媒體轉載)