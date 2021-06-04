鉅亨美股雷達：Asana盤前大漲11%、特斯拉中國5月訂單大減50%

盤前重要看點：

美股盤前，交易員們正靜待稍晚美國勞工部將公布的 5 月非農就業報告，該數據是市場預期聯準會 (Fed) 是否可能於下半年啟動縮減 QE 購債 (Taper) 的重要指引。

顯而易見地，目前美股市場正在消化強勁的經濟復甦數據，同時也承受著不小的通膨壓力，故若美國勞動力市場出現顯著復甦，那麼經濟復甦需要聯準會的支持就將變小，聯準會即有可能提升啟動 Taper 之意願，

政經消息方面，《華盛頓郵報》週四報導稱，美國總統拜登將擱置企業稅率提高至 28% 的計畫，改推最低企業稅率 15%，以換取共和黨支持基礎建設協議。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 23.34 點，或 0.07%，收 34,577.04 點。

S&P 500 指數下跌 15.27 點，或 0.36%，收 4,192.85 點。

那斯達克指數下跌 141.82 點，或 1.03%，收 13,614.51 點。

費城半導體指數下跌 57.79 點，或 1.81%，收 3,139.19 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月新增非農就業 (萬人)，市場預期為 66.3 萬人，前值為 26.6 萬人

美國 5 月失業率，市場預期為 5.9%，前值為 6.1%。

美國 4 月耐用品訂單月增率終值，市場預期為 0.8%，前值為 -1.3%。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

據《The Information》引用特斯拉內部數據報導，在北京政府審查趨嚴之後，特斯拉 5 月份中國汽車訂單比 4 月份下降近 50%，訂單大幅銳減。

《The Information》引述之數據顯示，特斯拉 5 月份中國淨訂單自 4 月的逾 1.8 萬筆大幅降至約 9800 筆。

而中國乘聯會數據亦顯示，特斯拉 4 月份在中國市場售出 11671 輛 Model 3 和 Model Y，比 3 月份下降 67.1%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Workhorse (WKHS-US)

近日美股 Reddit 散戶概念股表現活躍，除了行情像雲霄飛車般的 AMC (AMC-US)，Reddit 散戶近日也持續買入一間早已陷入財務困境的電動卡車新創公司 Workhorse (WKHS-US)。

由於去年特斯拉股價強漲，促使華爾街紛紛在市場上尋找「下一個特斯拉」，當時就令仍處於預備生產階段的 Workhorse 股價一度飆升，但今年隨著許多傳統車廠宣布進軍電動車，故也使得電動車的狂熱交易情緒隨之減緩。

據 S3 Partners 數據顯示，Workhorse 目前空頭規模約佔在外流通股數的 48%，這可能吸引了 Reddit 散戶打算重現去年軋爆 GME 空頭的場景。

據 Zerohedge 彙診羅素 2000 指數中最被做空之股票 (Most Shorted Stocks) 數據顯示，目前榜上排名第一的正是 Workhorse，緊跟其後的是 IGM Biosciences (IGMS-US)、GTT Communications (GTT-US)。

WKHS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 波音 (BA-US)

波音首席執行長 Dave Calhoun 表示，在新冠肺炎疫情導致的航空市場低迷期之後，航空業經歷了比預期「更強勁」的市場反彈，但由於產量困難的技術限制，預計波音公司的客機可能會從今年夏季開始出現供給稀缺之問題。

Dave Calhoun 在第 37 屆年度戰略決策會議上表示，由於生產缺陷和先前的需求減弱所致，預計波音能提供的最大限額為大約 100 架波音 787 飛機。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4.Asana (ASAN-US)

Asana 股價週五 (4 日) 美股盤前大漲 11%，因第一季營收報 7667.3 萬美元，超出市場預期。

Asana 主要產品是網路和移動應用軟體，用以改善團隊交流和工作管理，在目前市場，Asana 的競爭對手包括 Slack、微軟和 Trello。

而 Asana 財報上的最強亮點，一直是極高的毛利率表現，據 2019、2020 年財報，以及市場預估的 2021 財報，毛利率皆持續落在 80% 以上的高檔水平