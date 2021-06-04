傳蘋果持續探索不同形式無線充電板

據彭博報導，蘋果 (AAPL-US) 仍在持續開發類似 AirPower 的無線充電版，並探索製作出另一種類似 AirPower‌ 的無線充電板產品。

蘋果最初於 2017 年 9 月的春季發表會當中，與 iPhone‌ 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone‌ X 一起發表了 ‌AirPower‌，並表示，該項充電產品將在 2018 年推出。但是， 2018 年至今都仍沒有實現 ‌AirPower‌ 的上市計畫。

自從蘋果取消 AirPower 無線充電板以來，市場仍持續有傳言表示，蘋果持續開發某種無線充電版，但大多數都模糊不清，更有報告明確指出，某種類似 AirPower 的設備產品可能將會問世。

除了類似 AirPower 的無線充電版之外，蘋果也在研究可以更遠距離的無線充電技術。不過，遠距離充電的技術仍處於早期研發階段，可能還需幾年時間才會見到。

蘋果將於下週一 (7 日) 舉行全球開發者大會 (WWDC)，按照過往經驗來看，若有發表新的軟體系統或功能，甚至新平台，蘋果皆會在 WWDC 大會上發表。

彭博引述知情人士說法報導，蘋果也在開發具備無線充電功能的新版 iPad Pro，預定 2022 年亮相，不過，iPad Pro 明年發表前仍有變數。此外，蘋果也將針對 iPad Mini 進行六年來首度大改版。

iPad 在蘋果產品組合的地位，隨著居家辦公和遠距學習熱潮大幅提升。iPad 銷售在 2020 年下半年躍增 43%，今年前三個月增加 79%。