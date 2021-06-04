【安聯投信】安聯環球投資高度聚焦氣候轉型議題

主動落實盡職治理 發揮投資影響力

氣候變遷已經晉升為全球所倡議的主流議題。安聯環球投資為主動落實盡職治理，發揮投資影響力，近年來持續將關注焦點優先放在氣候轉型等議題、協助企業轉向低碳經濟，並以議題切入的方式，高度聚焦並參與所投資公司或所屬產業面對的挑戰，從研究過程中發掘可能潛在的風險、要求改善進而落實永續。

根據統計，到 2020 年底，安聯環球投資旗下管理資產規模達 5820 億歐元，其中永續投資管理資產規模達 2055 億歐元，占旗下所有管理資產的 35%；就規模變化上，2020 年永續資產規模則是較前一年成長了 24%。

作為全球領先的主動型投資管理公司之一，安聯環球投資不僅持續強化永續投資團隊與研究流程，近期更一口氣發表三份報告：盡職治理報告 2020、氣候相關財務披露工作小組（TCFD）報告 2020 及永續報告 2020；其中氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）報告 2020 和盡職治理報告更是首次發表，展現推動永續投資的決心。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen 表示，永續發展不僅僅是一個年度熱門話題，其實更需要投資者善用自身的影響力，引導所投資的企業能夠為了順應客戶需求而付諸實際行動，改變原有政策或作法，透過互動參與對於自己所投資的企業有更深刻的了解，並建立持續對話的管道。

氣候變遷儼然已成為全球迫在眉睫的挑戰之一。安聯環球投資身為「淨零排放資產管理公司」的倡議成員，一直致力鼓勵所投資的企業將氣候變化因素納入其決策過程。在 2021 年，安聯環球投資更高度聚焦於被投資企業如何評估、量度和管理氣候風險以及在策略、運營和產品線方面如何著手必要的低碳轉型。其他主題還包括採用科學計算方式揭露與氣候和水資源相關的關鍵績效指標（KPI）。

值得一提的是，安聯環球投資在 2019 年成為氣候相關財務披露工作小組（TCFD）建議的官方支持者及施行者，為集團日後的氣候變遷策略奠定了堅實的基礎。

此外，安聯環球投資旗下部分基金也將採用更強力的作為，敦促被投資企業重視氣候變遷議題以及端出具體改善作為。在做法上，這些基金的經理團隊會依據投資組合中、與碳排量最高的前十家企業進行溝通。如果這些企業不做回應，或者又未有致力改善減碳等具體應對，經理團隊將視溝通的過程考慮逐步減持投資部位。

即使是碰到全球爆發新冠疫情，安聯環球投資仍持續就永續關鍵主題與所投資企業互動，溝通內容包括氣候與環境、疫情相關風險和挑戰、社會風險，及以良好治理來促進企業成長。在與新冠疫情相關主題上，安聯環球投資放眼的不只是此次危機所帶來的財務和策略影響，而是逐一檢視企業，尤其是留意企業在疫情下獲得大量國家直接援助、有大量裁員記錄或減少股息發放（非監管機構規定）時，仍然提供經營階層豐厚的薪酬待遇建議。

在 2020 年，安聯環球投資一共參與了 303 次活動、涵蓋了 491 個主題─通常在每家企業涵蓋超過一個主題，互動參與橫跨全球 29 個市場、共計 224 家公司，其中約六成議題涵蓋企業管治、業務操守和透明度等議題、兩成聚焦在環境風險及其影響，一成則是圍繞在社會議題。根據安聯環球投資的記錄，因而採取行動回應的有 23 家。其中一半是與高層薪酬和公司治理有關的議題。

除了積極參與所投資企業的業務，安聯環球投資也致力履行對客戶的信託責任，在股東大會上代表客戶行使投票權。在 2020 年，安聯環球投資參加了 10,183 次股東大會，對超過 100,000 個單一股東和管理層提案進行了投票。在全球所有股東大會中，安聯環球投資至少投下一個反對、否決或棄權票的場次，所占比重達 72%。

安聯環球投資盡職治理主管 Antje Stobbe 表示：「在股東大會上投票，固然是我們的重要部署，但絕不是向所投資企業表達期望的唯一途徑。我們期望與企業進行持續而有建設性對話、表達期望及關注，企業必要時也能作出改善。」

* 安聯環球投資是一家領先的主動型投資管理公司，在全球 25 個市場擁有超過 700 名投資專家，為個人、家庭及機構管理 5,820 億歐元資產。

主動是我們萬中挑一，時刻銘記的公司格言。主動，就是與理念相同的客戶一起締造成果，共享成果。我們致力提供解決方案，銷售成績絕非重點；努力於經濟效益以外，創造更高層次的價值，才是我們用心所在。我們著眼於長線投資，運用創新的專業投資知識和龐大的環球資源，務求讓客戶不論身處何方，有任何投資需要，都享有出類拔萃的體驗。

* 資產規模截至 2020 年 12 月 31 日。

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