〈美股盤後〉非農數據遜預期 道瓊漲近180點 周線連二紅

週五 (4 日) 美國 5 月非農就業數據遜預期，市場料聯準會維持觀望態度，美元急墜，十年期美債大跌，黃金走高，美股有所喘息，AMC 續跌，特斯拉反彈，科技股領軍下，四大指數齊揚，費半漲逾 2%，道瓊漲近 180 點。

本週美股主指走勢溫和，道瓊、標普週漲幅分別約 0.7% 和 0.6%，週線連二紅，那指本週漲近 0.5%，連續第三週上揚。

聚焦政經消息方面，美國總統拜登取消企業稅上調計畫作為讓步，期望換取兩黨達成基建協議。週五拜登拒絕共和黨提出的基建提議，並將於週一再度共和黨持續磋商。

美國勞工部統計局週五 (4 日) 公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。拜登稱，失業率下降，薪資上漲，證明經濟刺激計劃正在奏效，而這些成功絕非偶然或單憑運氣。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五回應，就業報告穩健是一個非常好的消息，但勞動力市場仍有更大的復甦空間，目前數據仍不足改變 Fed 貨幣政策。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.72 億例，死亡數突破 370 萬例，美國累計確診超過 3333 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2857 萬例，巴西累計確診 1680 萬例。

日本週五將 124 萬劑 AZ 疫苗運抵台灣，台灣總統蔡英文以日文感謝台日的深厚友誼，日台交流協會以《鬼滅之刃》稱，團結一致，終能贏來正義。此外，美韓也展現好情誼，美國國務院週五宣布，美向南韓送出 100 萬劑嬌生疫苗。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 179.35 點，或 0.52%，收 34,756.39 點。

標普 500 指數上漲 37.04 點，或 0.88%，收 4,229.89 點。

那斯達克指數上漲 199.98 點，或 1.47%，收 13,814.49 點。

費城半導體指數上漲 74.95 點，或 2.39%，收 3,214.14 點。

標普 11 大板塊僅公用事業收黑，資訊科技和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

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