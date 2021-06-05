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〈美股盤後〉非農數據遜預期 道瓊漲近180點 周線連二紅

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉非農報告遜預期 道瓊漲近180點 周線連二紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉非農報告遜預期 道瓊漲近180點 周線連二紅 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒疫苗拜登基礎建設通膨聯準會非農就業勞動力失業美國薪資

週五 (4 日) 美國 5 月非農就業數據遜預期，市場料聯準會維持觀望態度，美元急墜，十年期美債大跌，黃金走高，美股有所喘息，AMC 續跌，特斯拉反彈，科技股領軍下，四大指數齊揚，費半漲逾 2%，道瓊漲近 180 點。

本週美股主指走勢溫和，道瓊、標普週漲幅分別約 0.7% 和 0.6%，週線連二紅，那指本週漲近 0.5%，連續第三週上揚。

聚焦政經消息方面，美國總統拜登取消企業稅上調計畫作為讓步，期望換取兩黨達成基建協議。週五拜登拒絕共和黨提出的基建提議，並將於週一再度共和黨持續磋商。

美國勞工部統計局週五 (4 日) 公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。拜登稱，失業率下降，薪資上漲，證明經濟刺激計劃正在奏效，而這些成功絕非偶然或單憑運氣。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五回應，就業報告穩健是一個非常好的消息，但勞動力市場仍有更大的復甦空間，目前數據仍不足改變 Fed 貨幣政策。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.72 億例，死亡數突破 370 萬例，美國累計確診超過 3333 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2857 萬例，巴西累計確診 1680 萬例。

日本週五將 124 萬劑 AZ 疫苗運抵台灣，台灣總統蔡英文以日文感謝台日的深厚友誼，日台交流協會以《鬼滅之刃》稱，團結一致，終能贏來正義。此外，美韓也展現好情誼，美國國務院週五宣布，美向南韓送出 100 萬劑嬌生疫苗。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 179.35 點，或 0.52%，收 34,756.39 點。
  • 標普 500 指數上漲 37.04 點，或 0.88%，收 4,229.89 點。
  • 那斯達克指數上漲 199.98 點，或 1.47%，收 13,814.49 點。
  • 費城半導體指數上漲 74.95 點，或 2.39%，收 3,214.14 點。
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標普 11 大板塊僅公用事業收黑，資訊科技和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

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