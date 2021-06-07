防疫限制逐步解封 英國5月商業信心飆升至7年來新高

根據會計和商業諮詢公司 BDO 的報告顯示，隨著英國新冠肺炎疫苗的接種計劃持續，防疫封鎖限制也逐步緩解，5 月份英國的商業信心攀升至 7 年來的新高。

數據顯示，在防疫封鎖進一步放寬下，商業信心獲得提振。英國 5 月份的商業樂觀指數 (Optimism Index) 從 4 月的 99.85 躍升至 109.71，遠高於長期平均水準 100，連續第四個月上漲，也創下 2014 年 6 月以來的新高。

報告指出，該指數的上升，主要受惠於服務業的復甦，在政府放寬封鎖限制後，餐廳、電影院和飯店業受益最大，上個月的英國政府放寬封鎖限制讓人們幾個月來首度能夠在室內聚會和用餐。

BDO 表示，服務業信心增加的程度表明，儘管擔心疫情仍可能出現變數，但更多人認為政府將堅持持續解除封鎖的計畫。

根據英國政府的計劃，將於 6 月 21 日結束所有封鎖限制措施，不過先前有報導指出，英國部長們正在考慮將英國重新開放的最後階段推延兩週。英國大臣們也正在討論一項備案，以防住院和死亡人數增加。

儘管最新的政府數據顯示，英國已經有超過 75% 的人口，約 3970 萬人接種了第一劑疫苗，但該國仍在努力應對在印度變種病毒的傳播。專家擔憂，變種病毒仍可能使醫院不堪負荷，而疫苗對新變種病毒的效力仍存在疑問。

另一方面，BDO 的製造業樂觀指數成長則略有減弱，從 4 月的 99.79 上升到 5 月的 102.98。

BDO 表示，通膨上升仍然是一個日益令人擔憂的問題。BDO 的 5 月份的通膨指數達到 102.51，高於 4 月的 101.28。數據表明，由於封鎖限制解除後需求回升，以及與疫情和英國脫歐相關的供應鏈中斷，使得英國的價格壓力持續增加，並且可能對日常消費者帶來影響。