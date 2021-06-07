零組件缺貨潮未解 致伸、美律5月營收下滑

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 與美律 (2439-TW) 陸續公告 5 月營收，儘管筆電、耳機等消費品需求強勁，但受零組件缺貨影響，單月營收下滑，致伸 5 月營收 51.06 億元，月減 15.84%、年減 1.66%；美律 5 月營收 27.45 億元，月減 3.03%、年增 26.67%。

致伸持續搭上居家辦公商機，電腦、電競與消費產品需求佳，不過因聲學產品與視覺影像產品調整策略，以及零組件缺貨，營收略為下滑。

致伸 5 月營收 51.06 億元，月減 15.84%、年減 1.66%；前 5 月營收 283.32 億元，年增 12.3%。

展望本季，致伸表示，除了電腦、電競與消費產品業績維持年增雙位數外，汽車 ADAS 感測相機模組、家用娛樂音響系統與視訊會議需求續旺，專業高階音響新案已陸續出貨，本季營收將優於上季與去年同期。

致伸指出，由於聲學產品增加高階產品比重，產品結構優化下，本季獲利將較上季成長，且毛利率、營利率也會進一步改善。

美律 5 月營收 27.45 億元，月減 3.03%、年增 26.67%；累計前 5 月營收 133.1 億元，年增 41.21%。

美律看好，Audio 耳機與 TWS 為主要成長動能，揚聲器雖然進入手機產業淡季，但居家辦公趨勢未變，電腦相關新品放量，三大產品出貨帶動下，本季營收估可較上季小幅增加、年增雙位數。