填補官方缺口 公股銀自辦紓困貸款上路

官方紓困貸款申請今 (7) 日開跑，但未必每個人都符合政府紓困請領資格，華銀宣布推出「齊心抗疫，華銀挺你」的自辦專案貸款，除提供疫情受災企業可申請，舊有的企業戶也可申請展延，讓企業戶有更多機會取得周轉資金。

華銀表示，華銀自辦的專案貸款，提供優惠貸款協助受疫情影響的企業取得營運資金，其中銀行的企業授信戶即日起到 12 月底止可申請舊案展延，如果是依據「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」提出申請者，或是可提出因受疫情影響致訂單、預估營收減少，或其他可證明因疫情影響其還款能力並經華南銀行認可者，皆可書面提出申請。

但如果授信戶因疫情影響而暫時無法提供書面申請書，也可先以電話或傳真提出申請之後再補簽。

華南銀行表示，將視個案情形給予展延授信期間 (或寬限期) 最長 1 年，但展延迄日不得超過 111 年 12 月 31 日止，或調降貸款利率等措施，並免收違約金及遲延利息。

另外，華銀信用卡戶受疫情影響致還款有困難者，自即日起至 110 年 12 月底止，視個案情形給予緩繳期，最長可達 6 個月，緩繳期間產生之違約金及循環利息等費用免予計收。

至於房貸或信貸舊案展延，自即日起至 110 年 12 月底止，如果是非自願性失業勞工、無薪假勞工或其他足資證明因疫情致影響其還款能力並經銀行認可者，可以書面方式提出申請，銀行將視個案情形給予暫緩攤還貸款本金 (最長 6 個月)、緩繳貸款利息 (最長 3 個月)、展延還款期限或調降貸款利率等協助措施，並免收違約金及遲延利息。

如為居家檢疫、隔離者得先以電話或傳真向原承貸單位提出申請，隔離期滿後再補簽申請書。