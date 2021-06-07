航運股土洋對作多空拉鋸 京元電獲外資青睞連2買

台股在內外資夾擊下，大盤勉強守住「萬七」，人氣暢旺的航運股出現土洋對作，其中長榮遭外資 1.6 萬張，但獲投信、自營商回補，而身陷染疫風暴的京元電，已連續獲外資加碼 2 個交易日。

三大法人中，外資賣超 78.21 億元、自營商也出手調節 11.63 億元，僅投信逆勢買超 18.51 億元。

觀察今天外資布局，主要鎖定造紙與電子股，其中又以華紙最受青睞，獲外資加碼 1.4 萬餘張，華邦電獲買超 1.3 萬張，日月光投控與燁輝分別獲買超 9644 張、9085 張，旺宏獲買超 8752 張；值得注意的是，身陷染疫風暴的京元電也獲外資加碼 6592 張。

外資賣超部分，華航遭調節近 3 萬張，貨櫃雙雄陽明、長榮分別遭外資砍了近 2.9 萬張、1.6 萬餘張，面板雙虎群創與友達則分別遭調節 2 萬張、1.8 萬餘張。

自營商部分，買超第一名為元大台灣 50 反 1，獲買超 3.8 萬餘張，面板雙虎友達與群創則分別獲加碼近 1.2 萬張、5157 張；長榮則獲加碼 2956 張。

賣超部分，元大滬深 300 正 2、中信關鍵半導體分別遭調節 3.2 萬張、1.7 萬張，中鋼遭調節 1 萬多張，彩晶遭調節 7328 張，元大高股息則遭調節 6400 多張。

投信買超部分，包括欣興 5690 張、聯電 3551 張、景碩 2768 張、榮成 1491 張、順德 1454 張，長榮也獲買超 1323 張；賣超部分，陽明遭調節 3502 張、長榮航遭調節 3217 張、兆豐金賣超 2340 張、晶豪科 1425 張、南亞科 1340 張。