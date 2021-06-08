〈紐約匯市〉通膨焦慮暫緩 美公債殖利率平穩 美元指數再跌破90 

美元周一 (7 日) 走低，公債殖利率變動不大，投資人把目光轉向本周的通膨數據和歐洲央行 (ECB) 會議。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.21% 至 89.946。

10 年期美國公債殖利率尾盤報 1.569%，盤中一度觸及 1.560%，從上周五的 1.628% 下滑。

上周五的 5 月非農就業報告並未強勁到促使聯準會 (Fed) 收緊政策，削弱投資人對美元需求，此一趨勢延續到本周。

美國公債殖利率周一小幅上揚，但仍低於就業報告發布前的水準，導致美元走軟。

投銀表示，鑒於美元和債券殖利率關聯性增強，而殖利率進一步上升的動能有限，預期美元將保持疲軟。

加拿大帝國商業銀行資本市場部北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「目前，市場看起來真的想做空美元，對我們來說，追逐此一走勢已經浮現風險。這是個很擁擠的交易。市場中已經有相當多的美元淨空頭部位，所以感覺我們需要整理一下。」

不過 Rai 也表示，「美元仍存在一定的升值風險」，投資人仍在等待 Fed 下周的會議。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五公布的數據顯示，投機者在最近一周減少美元淨空頭部位。

歐元兌美元升值 0.23% 至 1.2194 美元。美元兌日圓貶值 0.23% 至 109.26 日圓。

ECB 決策官員發表鴿派言論，顯示 ECB 並不急於放慢購債步調。

澳幣兌美元升 0.22%，報 0.776 美元。

加密貨幣市場疲軟，比特幣下跌 0.83% 至 35,507 美元，以太幣 (ETH) 下跌 0.61% 至 2,693 美元。

截至周二 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：