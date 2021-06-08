京鼎停工延長至3日 營收影響仍估2-3%

半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 今 (8) 日指出，原計畫對竹南全體員工進行全面快篩，並停工 2 日，不過，由於前置作業供應商臨時無法統包，公司決定將全員快篩作業延至明日進行，停工時程也延長 1 日，營收影響數則維持原先看法，約 2-3%。

京鼎竹南廠周日確認，共有 6 名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，自今日起全面停工 2 日，估影響 6 月營收 2-3%。

京鼎強調，竹南廠以生產半導體設備耗材為主，非模組，佔整體公司營收約 1 成，因此影響相對輕微，預期儘管停工時程延長 1 日，但對營收影響數仍維持原先看法。

京鼎表示，此次若有快篩陽性情形，除停止工作外，將立即安排隔離與採檢，公司也將持續配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區維持執行嚴格防疫管理，並再強化宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。

另外，京鼎除了產線員工採取分區、分流外，非產線員工也啟動分流制度，將分為 A、B 兩班分流辦公；針對此次停工損失的產量，將透過產能調配，彌補產能損失，因此預估對公司全年財務、業務無重大影響。