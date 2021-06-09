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固態電池製造商Solid Power擬借殼上市 估值12億美元

鉅亨網編譯段智恆
固態電池製造商Solid Power擬借殼上市 估值12億美元 (圖片：AFP)
固態電池製造商Solid Power擬借殼上市 估值12億美元 (圖片：AFP)
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固態電池Solid Power借殼上市SPAC福特

知情人士透露，福特汽車和 BMW 投資的固態電池製造商 Solid Power ，正計畫與特殊目的收購公司（SPAC）Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 合併以借殼上市，該筆交易完成後將使其含債務在內的估值為 12 億美元

知情人士表示，該家 SPAC 正透過發行新股募集逾 1 億美元資金以進行收購，不過收購詳細內容尚未定案，交易仍有破裂的可能。Solid Power 未回應，Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 拒絕置評。

Solid Power 上月在福特、BMW、能源投資公司 Volta Energy Technologies 領投的募資中籌集到 1.3 億美元，用於明年電動車電池生產。福特產品研發負責人、營運長唐浩泰（Hau Thai Tang）當時表示：「固態電池技術對電動車的未來非常重要，這就是我們直接投資的原因。」

Solid Power 是固態電池公司，固態電池技術讓電動車製造商有除了鋰電池以外，更安全且低廉的選擇，這項新技術也有望加快電動車普及。

Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 是 Riverstone 投資集團的子公司，在執行長 Erik Anderson 的領導下，該公司在 3 月時 IPO 募集 3.5 億美元

另一家固態電池開發商 QuantumScape(QS-US) 也透過 SPAC 借殼上市，福斯汽車為該公司最大股東。QuantumScape 周二股價小漲 0.86% 至每股 30.59 美元，盤後續揚 3.43%，目前市值約為 123 億美元

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