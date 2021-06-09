雙動能帶動 三大汽車零組件廠5月營收年增7成起跳

汽車零組件大廠陸續公布 5 月業績，輪圈大廠巧新 (1563-TE) 達 6.06 億元，連 2 月營收年增幅超過 100%，汽車動力安全零組件大廠智伸科 (4551-TW)7.53 億元，年增 72.81%，水箱大廠吉茂 (1587-TW) 達 1.96 億元，年增 86.26%，除反映低比較基期，多家業者均看好歐美解封拉升回補庫存力道，加上電動車款新應用趨勢，出貨動能持續加溫。

巧新 5 月合併營收 6.06 億元，由於部分車廠受全球車用晶片短缺和海運缺櫃影響，較上月減少 5.96%，不過，受惠主要客戶對客製化輪圈的需求穩健成長，營收年增幅達 122.86%，已連續 2 個月年增超過 1 倍。累計前 5 月營收 31.26 億元，年增幅達 66.26%，超越疫情前同期。

巧新表示，鍛造輪圈具有輕量化、多樣且穩定等的特性，正加速應用於新車款，滲透率提升，接單動能十分強勁，尤其在電動車款應用上更明顯，截至今年前 5 月，營收來自電動車款的比重已提升至 10%。

巧新為全球知名超跑、豪華汽車品牌車廠一階 (Tier1) 供應商，正與歐美、日本等多家品牌車廠積極開發針對電動車款的客製化輪圈，隨著新車款訂單逐步加入生產排程，樂觀看營運將持續有新動能。智伸科指出，旗下汽車事業部除了汽油高壓泵浦和 GDI 系統相關關鍵零組件出貨維持在高檔，傳動系統 AT/CVT/DCT 等相關零組件也受惠於油電混合車、電動車等新車款的需求增溫，主要客戶拉貨力道成長，加上運動、電子等相關產品保持良好的出貨動能，營收規模穩健放大。

智伸科前 5 月合併營收達 37.75 億元，年增 52.31%，智伸科說明，近日美國總統拜登再次提議推動美金 1740 億元的電動車計畫、美國 BorgWarner 力推應用在高壓油電混合車的 eTurbo 解決方案，已感受到 Tier1 汽車零組件供應商大廠客戶正積極朝節能減碳、電動車、自動駕駛等技術進程發展。

吉茂則說明，由於受限於海運缺艙，5 月有 40 幾個貨櫃無法順利出貨，隨著歐美陸續解封後經濟活動提升，外出車輛使用增加，加上水箱銷售旺季到來，客戶拉貨力道加強，若海運不確定因素緩和，營收仍有望續繳亮麗成績，累計前 5 月合併營收已達 9.52 億元，年增 68.22%。