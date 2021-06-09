疫苗+新藥雙利多 拉抬生技後市行情

疫苗施打與新藥問市助攻下，順勢拉抬生技行情，FDA 核准了美國藥廠百健 Biogen 阿茲海默症藥品 Aduhelm 上市，不僅拉抬股價表現，更推升 NBI 生技指數單日大漲 3.62%。

保德信投信指出，美國 FDA 本週一核准了美國藥廠百健 Biogen 阿茲海默症藥品 Aduhelm 上市，睽違 18 年再度獲美國 FDA 核准的阿茲海默症新藥，也替醫療生技產業注入強心針，不僅百健股價單日飆漲近 4 成，此一消息也帶動了正在研究同類藥品廠商的股價表現。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，阿茲海默症一直是需求龐大且急迫的疾病領域，每年針對阿茲海默症患者的照護及治療成本，高達數千億美元，而甫獲核准的 Aduhelm 新藥是一種抗澱粉樣蛋白抗體，該藥品不僅為 2003 年以來新獲准上市治療阿茲海默症的新藥，也是美國第一項針對阿茲海默症病理特徵—澱粉樣蛋白質病變的藥品，能有效降低腦部澱粉樣蛋白區塊形成。

江宜虔指出，生物科技產業已逐漸成為新藥研發的主要動力來源，根據 EvaluatePharma 估計，全球銷售金額前 100 強藥品中，2020 年生物科技藥品的件數正是超過一半，達 53%，超越傳統製藥的 47%，預估生物科技藥品比重在未來將持續攀升。

江宜虔分析，從股價表現來看，具備研發創新能力較佳的個股漲幅較為出色，成為持續帶動生物科技類股中長期的股價走升的主要動力，特別是生物科技藥物的發展，已逐漸由單株抗體藥物等，進入下一個世代，包括載體藥物、mRNA 藥物、基因療法藥物，以及基因剪輯治療等。

除了新冠肺炎疫苗由 mRNA 方式製成，目前多家廠商也朝向癌症及罕見疾病等領域做研發，基因剪輯療法則已進入人體臨床實驗階段，預期創新研發將持續帶動生技產業成長。

江宜虔認為，近期通膨議題再起，回顧過往歷史數據，中小型生技股、生命科學工具等以個股題材為主的族群，在利率上揚期間股價表現更突出，整體平均領先美股近 4%-8%。

根據統計，過去 10 年醫療相對美股折價期間平均約 14%，以目前本益比折價幅度已達 22%，在市場波動加劇、類股輪動快速的環境下，兼具基本面及評價優勢的醫療生技類股將更具投資機會。