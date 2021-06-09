茂順新產能加入 5月營收3.24億元創歷年同期新高 年增33%

密封元件廠茂順 (9942-TW) 今年第二季起有新產能加入投產，加上市場需求湧入，今 (9) 日公布 5 月營收以 3.24 億元創歷年同月新高，月減 1.58%，年增 33.45%，前 5 月營收 15.25 億元，年增 40.99%。

茂順 2021 年第一季營收以 8.71 億元創高，第二季在市場需求暢旺且工作天數增加下，營收可望再度刷新單季新高。

茂順 2021 年第一季稅後純益 1.25 億元，創 7 年來同期新高，也是 6 季以來新高，季增 11.61%，年增 1.47 倍，每股純益為 1.5 元。

茂順第二季陸續在兩岸新增 20% 產能供應客戶，並調漲新訂單報價近 10%，不過新開產能開出就被客戶搶光，目前生產排單達 9 月，法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元創新高，稅後純益上看 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益 8 元創新高。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順 2020 年每股純益 4.64 元，每股擬配發 4.2 元現金股利，維持上一年股利。